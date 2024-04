Atletica, Europei a Roma pieni di stelle: dopo Bol, Duplantis conferma presenza. Jacobs si prepara a Rieti

La campionessa mondiale dei 400 ostacoli e il dominatore del salto con l'asta tra i protagonisti della kermesse dell'Olimpico: e Marcell prepara il trasloco.

Non un semplice test di allenamento in previsione delle Olimpiadi, ma un appuntamento di assoluto prestigio e spessore, ricco di stelle e celebrità del panorama internazionale. Si va delineando il cast dei protagonisti degli Europei di atletica a Roma, in programma dal 7 al 12 giugno allo stadio Olimpico. E sono sempre di più i big che hanno assicurato la loro presenza. Gli ultimi in ordine di tempo: Femke Bol e Armand Duplantis.

Europei a Roma: da Duplantis a Bol, parata di big

L’olandese, campionessa mondiale in carica, sarà la favorita numero uno nei 400 ostacoli, specialità in cui si è dimostrata imbattibile, almeno negli ultimi tempi. Ma anche lo svedese, uno dei personaggi iconici dell’atletica mondiale, il nuovo re del salto con l’asta, sarà il personaggio da battere nella sua disciplina. La conferma che sarà a Roma è arrivata in giornata, con la pre-convocazione decisa dal Ct svedese. All’Olimpico si presenterà da campione di tutto: Olimpiadi, Mondiali ed Europei, in cui ha trionfato nelle edizioni di Berlino 2018 e Monaco di Baviera 2022.

Atletica, il record del 2020 di Duplantis all’Olimpico

Duplantis conosce bene lo stadio della Capitale: qui ha saltato a sei metri e 15 in una serata d’estate del 2020, resa malinconica dagli spalti deserti a causa della pandemia Covid, ma illuminata dalle sue prodezze e soprattutto dai suoi balzi: quello piazzato sulla pedana dell’Olimpico rappresentava, all’epoca, la miglior prestazione mondiale di sempre all’aperto. Del resto, Duplantis ai record mondiali è abituato: ne ha stabilito sette solo negli ultimi quattro anni. Si dice che li centellini con parsimonia, per centrarne sempre di più e con regolarità. Il prossimo magari potrebbe stabilirlo proprio a Roma.

Anche Jacobs è atteso: si prepara nella vicina Rieti

Un altro protagonista annunciato degli Europei è Marcell Jacobs, che preparerà la kermesse continentale e le Olimpiadi nella vicina Rieti. Dal 10 maggio il campione olimpico ed europeo in carica sui 100 metri si trasferirà nella cittadina laziale in compagnia del tecnico Rana Reider e dei suoi fedeli compagni d’allenamento, da De Grasse a Brown. Marcell e le altre star del circus si stabiliranno in una sorta di villaggio, l’Olimpic Training Camp, poi il velocista sarà in gara allo Sprint Festival in programma il 18 maggio allo Stadio dei Marmi.