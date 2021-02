Atletico Madrid-Chelsea, le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Chelsea, partita valida per gli Ottavi di Finale di Champions League. Il “Cholo” Simeone si affida alla coppia d’attacco Luis Suarez-Joao Felix per scardinare la difesa dei Blues, sicuramente impegnati più a non subire gol che ad allungarsi in progressione offensiva. Tuchel inveve si affida al redivivo Marcos Alonso sulla fascia, Kovacic in mezzo e il trio Hudson-Odoi, Giroud, Werner in attacco.

Le formazioni ufficiali:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lemar; Suarez, Joao Felix. All. Simeone.

CHELSEA (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Marcos Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Giroud, Werner. All. Tuchel.

OMNISPORT | 23-02-2021 19:55