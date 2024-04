ATP Barcellona, Alcaraz dà ancora forfait dopo Montecarlo: cosa cambia per il ranking e per Sinner

Carlos Alcaraz non difenderà il titolo che ha conquistato per due anni di fila all’ATP 500 di Barcellona: dopo Montecarlo è ancora ko. Cosa cambia per la classifica e per Sinner

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Carlos Alcaraz non ce la fa. Il campione spagnolo ha deciso di rinunciare a partecipare al torneo di Barcellona in programma dalla settimana prossima sulla terra rossa catalana. Una decisione sicuramente sofferta per il tennista iberico che a Barcellona è reduce da due trionfi consecutivi e che perde diversi punti in classifica.

Alcaraz non ce la fa: niente Barcellona

Che le condizioni fisiche di Carlos Alcaraz non fossero delle migliori lo si era capito già a Montecarlo. In occasione del torneo del principato di Monaco, il 20enne di El Palmar ci ha provato fino alla fine a scendere in campo svolgendo anche un aallenamento con una vistosa fasciatura al braccio. Ma alla fine è arrivata la decisione di non prendere parte all’evento con Lorenzo Sonego che da lucky loser ha preso il suo posto in tabellone. In tanti erano convinti che la scelta fosse dovuta proprio alla voglia di non rinunciare ai due tornei spagnoli (Barcellona prima e Madrid poi). Invece alla vigilia del torneo catalano arriva un’altra rinuncia.

Alcaraz perde 500 punti in classifica

Carlitos Alcaraz si presentava all’ATP 500 di Barcellona con “una cambiale da pagare”, i 500 punti in classifica conquistati grazie alla vittoria nella scorsa stagione. Un bottino di punti importanti per lo spagnolo che sulla terra rossa catalana sperava di ricominciare la sua rincorsa al secondo posto nel ranking ora occupato da Sinner ma anche di rilanciarsi in ottica primo posto. Quello che più preoccupa in casa spagnola è una certa fragilità fisica del 2oenne fenomeno spagnolo che già si era fermato per un piccolo problema alla caviglia all’inizio della stagione.

Ranking ATP: cosa cambia per Sinner

La decisione di Alcaraz di non prendere parte al torneo di Barcellona incide pochissimo nell’immediato per Jannik Sinner. Anche in caso di partecipazione e di vittoria Alcaraz sarebbe rimasto al terzo posto del ranking. Lo scorso anno, infatti, Jannik si era arreso ai quarti di finale rinunciando al derby italiano con Musetti che aveva così conquistato la finale. Per l’altoatesino solo 90 punti conquistati contro i 500 di Alcaraz. Del resto proprio la scorsa stagione sulla terra rossa era arrivato il momento più negativo per Jannik che infatti in questo momento perde i 90 punti di Barcellona e a Roma avrà da difendere solo 90 punti (solo 45 da difendere al Roland Garros).

A essere chiamata in causa in questo momento sono sia Carlos Alcaraz che Novak Djokovic. Lo spagnolo deve difendere circa 2265 punti conquistati sui tornei sulla terra rossa nella corsa stagione, mentre il serbo nel 2023 ha un bottino da 2225 punti. In pratica quasi 2000 punti in più di Jannik che se dovesse riuscire a ottenere ottimi risultati da Madrid, Roma e Roland Garros potrebbe anche ambire alla prima posizione nel ranking mondiale.