ATP Bucarest: Sonego, Nardi e Darderi al via, la pattuglia italiana in Romania e il pesarese saluta Galimberti

Dopo l’impegno a Montecarlo, il circuito ATP prende diverse direzioni: occhi puntati su Barcellona ma anche su Bucarest con la pattuglia italiana formata da Sonego, Nardi e Darderi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Masters 1000 di Montecarlo si avvia alla conclusione con la finale che andrà in scena domani e con Sinner che ha ceduto a Tsitsipas nella semifinale. Ma se il 22enne altoatesino si ferma continua la rincorsa della pattuglia italiana del tennis che si divide tra Barcellona e Bucarest.

ATP Bucarest: sorteggiato il tabellone

Nella giornata di oggi è stato sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Bucarest, si gioca sempre nella terra rossa per un torneo che prende il nome da Ion Tiriac e che si torna a giocare dopo che l’ultima edizione risale al 2016. E’ l’occasione per continuare a esplorare il mondo della terra battuta con un torneo che vede l’argentino Francisco Cerundolo come testa di serie numero 1.

Bucarest: al via Nardi, Darderi e Sonego

Un impegno importante per provare a conquistare un po’ do punti in classifica. Dopo la delusione a Montecarlo, Luca Nardi vuole provare a farsi vedere in Romania. Il primo turno però non è semplicissimo visto che sulla sua strada c’è il brasiliano Seyboth Wild, uno degli esperti di questa superficie. In caso di successo al secondo turno trova il vincente della sfida tra Luciano Darderi e Mariano Navone. Il 22enne italiano reduce della brillante prestazione a Houston vuole provare a incamerare un po’ di punti anche in Europa, il torneo rumeno gli offre una bella possibilità.

Torna in campo anche Lorenzo Sonego. Il piemontese ha sfruttato nel migliore dei modi la possibilità di giocare da lucky loser a Montecarlo, l’obiettivo è quello di rientrare nella Top 50 e al primo turno si trova contro il brasiliano Fonseca nel main draw con una wild card.

Nardi cambia allenatore

Dopo la vittoria a Indian Wells contro Novak Djokovic è arrivata un po’ inattesa la scelta di Luca Nardi di separarsi dal suo allenatore Giorgio Galimberti che lo ha seguito solo per tre mesi e mezzi. L’annuncio è stato dato dallo stesso Galimberti e confemato da Luca Nardi con un post su Instagram: “Ciao a tutti, voglio aggiornarvi sulla mia situazione allenatore e farci sapere che ho deciso di smettere di lavorare con Giorgio Galimberti. Sento di voler andare avanti in maniera un po’ diversa ma voglio ringraziarlo per i grandi risultati ottenuti insieme”.