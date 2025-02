ATP Doha, Alcaraz batte Cilic e avvia la rimonta su Sinner: Djokovic si prepara a Berrettini dominando in doppio

Esordio positivo per Alcaraz all'ATP 500 di Doha, dove ha eliminato un buon Cilic. In attesa di Berrettini Djokovic torna in campo e domina in doppio

Buona la prima all’ATP di Doha, promosso quest’anno da 250 a 500, per Carlos Alcaraz, che – non senza fatiche, come invece il doppio 6-4 potrebbe far pensare – si è sbarazzato di Marin Cilic avviando così la sua rimonta in classifica su Jannik Sinner, ora fermo per la sospensione concordata con al WADA. Positivo anche il ritorno in campo di Novak Djokovic dopo l’infortunio che lo ha obbligato a ritirarsi dall’Australian Open. Il serbo si è infatti preparato all’esordio in singolare contro Matteo Berrettini dominando in doppio e allungando la carriera al compagno Fernando Verdasco che pensava di vivere oggi la sua last dance.

Primo set: Alcaraz soffre ma si aggiudica il parziale per 6-4

Il primo set si apre con un immediato break e controbreak che testimonia da subito come Marin Cilic – in campo grazie al ranking protetto – non abbia intenzione di fungere da vittima sacrificale al primo turno dell’ATP 500 di Doha. I due infatti si danno battaglia annullando entrambi palle break fino al settimo gioco, quando Carlos Alcaraz alza il propio livello e aumenta la pressione sul croato, che alla quarta chance offerta cede la battuta allo spagnolo, che poi chiude il parziale sul 6-4.

Secondo set: Alcaraz chiude con un doppio 6-4

Il secondo vede invece entrambi i giocatori tenere i rispettivi turni di battuta senza esitazioni sino all’ottavo game, quando Alcaraz si ritrova sotto 0-40. Lo spagnolo esce però alla grande da quella situazione che avrebbe potuto compromettere il parziale e, dopo essersi salvato, strappa il break a Cilic, il quale si regala un’ultima chance di rientrare in partita nel gioco successivo, non riuscendo però a convertire la palla break conquistata.

Carlitos vince dunque con un doppio 6-4, avvia la sua rimonta in classifica sul sospeso Jannik Sinner e vola così agli ottavi, dove affronterà il vincente tra Zhinzhen Zhang e Luca Nardi, il quale è entrato nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni.

Djokovic si prepara a Berrettini giocando il doppio

In attesa della sfida valida per il primo turno del tabellone di singolare contro Matteo Berrettini, in programma domani martedì 18 febbraio non prima delle 15:30, Novak Djokovic ha fatto il suo ritorno in campo dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro dagli Australian Open in doppio con Fernando Verdasco, che proprio qui a Doha è intenzionato a salutare il mondo del tennis dopo la sua lunga carriera.

Saluto che Verdasco dovrà però rimandare, visto che lui e Nole hanno letteralmente dominato Alexander Bublik e Karen Kachanov con un doppio 6-1 al termine di quello che più che un incontro ufficiale è sembrata un’esibizione durata meno di 50 minuti.