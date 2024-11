ATP Finals, Bertolucci smentisce Cahill sul calendario. Sinner, show a Torino con Cattelan e Mengoni e rivela la sua gaffe

Alla Inalpi Arena va in scena il Grand Opening delle ATP Finals e Jannik viene accolto dal boato del pubblico. Sui social Bertolucci fa chiarezza sugli impegni dell’altoatesino nel 2025

E’ tutto pronto a Torino per le ATP Finals che prenderanno ufficialmente il via domenica con Jannik Sinner che scenderà in campo contro l’australiano de Minaur nel match in program alle 20.30. E nella città piemontese l’entusiasmo è già alle stelle per poter fare il tifo per il numero 1 al mondo.

Le parole di Cahill

A rivelare un po’ dei programmi di Sinner in vista del 2025 ci ha pensato il suo allenatore Darren Cahill che in una serie di interviste ha affrontato il caso doping che ancora riguarda l’altoatesino e ha parlato della sua rivalità con Alcaraz ma tra i temi trattati c’è stato anche il possibile programma per la prossima stagione con Montecarlo che potrebbe essere a rischio: “Il passaggio Miami-terra quest’anno è stato troppo brusco, lo prepareremo al meglio anche per non rischiare infortuni. L’ATP non ci facilita la via allungando i Masters 1000, faremo delle scelte”.

Bertolucci smentisce Cahill

A smentire parzialmente le parole di Cahill, ci pensa l’opinionista Sky Paolo Bertolucci che sui social affronta proprio il tema calendario rispondendo alle domande di alcuni tifosi di Sinner e sul Montecarlo esprime dei dubbi: “Per programmare al meglio Parigi dovrebbe saltarlo ma…” dice lasciando intendere che il torneo monegasco (a Montecarlo Sinner si allena e ha la residenza, ndr) potrebbe essere una scelta difficile. Poi Bertolucci continua rispondendo a un tifoso: “Montecarlo è molto a ridosso di Miami. Madrid invece si gioca in altura. Ci sono dei pro e dei contro”.

Grand Opening Show: Sinner racconta la sua gaffe

Per le ATP Finals è il momento del Gran Opening Show, una serata di gala per dare il via alla manifestazione e per scaldare, se ce ne fosse ancora bisogno, l’entusiasmo dei tifosi italiani e di una Torino in fibrillazione da giorni. A presentarlo c’è il conduttore televisivo Alessandro Cattelan e quando chiama Jannik Sinner, l’Inalpi Arena scoppia in un vero e proprio boato. Poi le domande di rito: “Sta andando tutto bene, questo è un evento speciale per noi. Ma soprattutto per me, Andrea e Simone (Vavassori e Bolelli) che siamo italiani. Cercherò di andare il più avanti possibile, l’atmosfera è bellissima”.

ATP Finals: il programma

Cattelan prova a coinvolgerlo anche tra musica e altro ma Jannik rivela che gli ultimi giorni sono stati “complicati” raccontando anche una sua gaffe: “Ieri ho fatto una bella figura, mi hanno hanno chiesto chi era il mio supereroe preferito e ho detto Speed anziché Flash. Speed non esiste neanche. Se mi chiedete di cantare scappano tutti, forse è meglio di no”. E negli spogliatoi arriva anche la foto con Cattelan e con il cantante Marco Mengoni che non ha mai nascosto di essere un suo grande tifoso.