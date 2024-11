ATP Finals, sarà Ruud l’avversario di Sinner: Rublev sconfitto in tre set. Ecco quando si gioca la semifinale

Grazie al set conquistato contro Andrey Rublev, Casper Ruud è certo della qualificazione alle semifinali delle Nitto ATP Finals, dove affronterà Jannik Sinner

Sarà Casper Ruud l’avversario di Jannik Sinner in semifinale alle Nitto ATP Finals. Grazie alla conquista del primo set nella sfida contro Andrey Rublev – poi battuto 6-4 5-7 6-2 -, il norvegese è infatti certo del secondo posto nel girone John Newcombe, che gli vale la semifinale – la terza su tre partecipazioni alle Finals – contro il n°1 del mondo.

Ruud vince un set che vale la semifinale

L’ultimo incontro della fase a gironi delle Nitto ATP Finals tra Casper Ruud e Andrey Rublev si apre in maniera molto equilibrata, con entrambi i giocatori che, consapevoli della posta in gioco, partono molto concentrati, non concedendo praticamente nulla al giocatore in risposta. Almeno fino al settimo gioco, quando il russo incappa in un brutto turno di battuta e il norvegese che, invece, comprendendo la situazione, alza il livello per ottenere un break che mantiene sino al termine del parziale chiuso per 6-4, con Ruud che torna col sorriso in panchina, conscio che ciò era quanto bastava per raggiungere la semifinale.

Ruud completa l’opera battendo Rublev

Come il primo, anche il secondo set si apre in maniera molto equilibrato. Sul finire del parziale Rublev ha però un moto d’orgoglio che lo porta a guadagnarsi le sue prime palle break nel decimo game, che però non riesce a convertire, e poi ancora nel dodicesimo, dove strappa finalmente la battuta a un Ruud, forse un po’ rilassato dopo essersi guadagnato la qualificazione.

Il norvegese però non ha alcuna intenzione di lasciare la vittoria a Rublev e allora nel terzo set torna ad alzare il proprio livello e – agevolato anche da un problema al piede del russo – ottiene un break nel terzo game e poi un altro nel settimo, chiudendo per 6-2 l’ultimo parziale.

Sinner-Ruud, i precedenti e quando si gioca la semifinale

La semifinale delle Nitto ATP Finals 2024 sarà il terzo confronto tra Ruud e Jannik Sinner, sempre vittorioso nei due precedenti, l’ultimo dei quali risale però a tre anni fa, quando l’azzurro era ancora lontano dal livello attuale, motivo che fa ancor più ben sperare i tifosi italiani.

Casualmente entrambi i precedenti si sono tenuti all’ATP 500 di Vienna – quindi sul cemento indoor, stessa superficie del torneo che si sta disputando a Torino -, il primo nel 2020, mentre il secondo, appunto, nel 2021, con il n°1 al mondo che ha sempre vinto senza concedere un set al norvegese. La semifinale tra Sinner e Ruud è in programma come ultimo match della sessione serale della giornata di sabato 16 novembre, con l’inizio che è previsto per le ore 20,30.

ATP Finals: il calendario