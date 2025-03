ATP Indian Wells, Kyrgios a rischio ritiro: troppo dolore al polso. Alcaraz e Medvedev polemici con i nuovi campi

Persistono i problemi al polso per Kyrgios, che dopo aver abbandonato l'allenamento potrebbe essere a rischio forfait da Indian Wells, dove intanto è scattata la polemica sui nuovi campi

A un giorno dal suo teorico debutto a Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale, scatta l’allarme Nick Kyrgios, la cui presenza è in dubbio dopo che un video mostra l’australiano piegato in due dal dolore al polso e obbligato a interrompere la sessione d’allenamento. Intanto scatta l’allarme nuovi campi in California, con Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev che, se pur su basi ben diverse, li hanno criticati.

Kyrgios a rischio forfait: il video che mostra la sofferenza di Nick

Sembrava tutto pronto per il ritorno in campo di Nick Kyrgios a Indian Wells. Sembrava, perché un video che ritrae l’australiano in allenamento sui campi del deserto californiano ha fatto scattare un campanello d’allarme. Dalle immagini si vede infatti come i problemi al polso che lo hanno tenuto a lungo ai box non siano completamente alle spalle.

Kyrgios è stato obbligato a interrompere la propria sessione di allenamento con il giapponese Sho Shimabukuro per il troppo dolore accusato al polso, con il video che mostra l’enorme sofferenza di Nick, il cui debutto contro il lucky loser Botic van de Zandschulp, battuto da un ottimo Matteo Gigante nelle qualificazioni, previsto per giovedì 6 marzo è picche mai in dubbio.

Indian Wells cambia i campi dopo 25 anni: Alcaraz danneggiato e polemico

Per l’edizione 2025, Indian Wells ha apportato una modifica importante al proprio tornei. Dopo 25 anni infatti il Masters 1000 californiano ha abbandonato i campi in Plexipave per affidarsi a quelli in Laykold. Pur trattandosi sempre di campi in cemento, le due superfici risultano ben diverse, con quella nuova che dovrebbe essere più veloce della precedente.

Un cambiamento che certamente non favorisce Carlos Alcaraz, che con la vecchia superficie aveva conquistato due titoli consecutivi tra 2023 e 2024 e che ha dimostrato spesso e volentieri di trovarsi a suo agio sui campi in cemento un po’ più lenti. Per questo lo spagnolo non ha accolto con favore questa novità, polemizzando con il torneo: “La superficie è diventata più veloce, giusto? È una cosa che non ho capito quando l’ho vista. Hanno avuto la stessa superficie per 25 anni e ora la stanno cambiando. Non capisco il perché di questa scelta”.

Medvedev contro corrente sui campi

Di un’opinione differente è invece Daniil Medvedev – finalista delle ultime due edizioni -, che nelle prime sessioni di allenamento in California ha trovato i campi quasi più lenti che in passato: “Mi piace Indian Wells, ma i campi ora sembrano essere quasi più lenti di prima, molto lenti. Ho giocato due giorni e mi sembrano molto molto lenti, quindi vediamo come saranno durante il torneo”.

Anche la campionessa dell’edizione 2023, Elena Rybakina, ha ammesso di non aver trovato i campi più lenti che in passato, individuando comunque una differenza non da poco con la precedente superficie: “Sento che non è molto più veloce, direi che il rimbalzo è un po’ più basso“.