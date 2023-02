I campioni d'Europa puntano a centrocampo su Bellingham: l'alternativa è il 22enne georgiano.

17-02-2023 19:03

Il Napoli che procede a vele spiegate verso il terzo tricolore della sua storia ha in Viktor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia la sua coppia d’assi: se il primo, capocannoniere della Serie A con 17 reti (e senza rigori), ha assunti doti da leadership al terzo anno in azzurro, il secondo ha stupito tutti per l’adattamento all’ambiente e le stimmate da fuoriclasse. E come per il compagno di reparto, suonano già sirene di calciomercato per il talentuoso 22enne proveniente dalla Dinamo Batumi.

Il Real Madrid fa la spesa in Serie A, nel mirino il georgiano e Brahim Diaz

Nonostante l’ottavo titolo di campione del mondo, il Real Madrid è ambiente in cui non ci si può sedere sugli allori e il distacco dal Barcellona nella Liga, unito al difficile ottavo contro il Liverpool in Champions League, mette a repentaglio la permanenza sulla panchina delle Merengues di un Carlo Ancelotti che avrebbe l’affascinante paracadute del Brasile. In quel caso, a Valdebebas ci sarebbero facce nuove e Florentino Perez potrebbe fare acquisti in Serie A: oltre a Brahim Diaz, con il Milan interessato però a mantenerne le prestazioni, c’è la massima attenzione su Kvaratskhelia.

Sono queste le indiscrezioni riportate dal giornalista di ‘Cadena Ser’ Bruno Alemany: “Il Real Madrid punta sulle stelle e a centrocampo sogna Jude Bellingham, ma nel caso non convincesse il Borussia Dortmund investirebbe in un altro settore del campo; per questo ha messo gli occhi su Kvaratskhelia, anche se a sinistra è molto coperto. Il georgiano ha impressionato la dirigenza al punto tale che il Real sarebbe convinto di impiegarlo con esito efficace come seconda punta, o come esterno a destra. E’ una trattativa che può prendere quota con il passare delle settimane”.

L’agente di Kvaratskhelia: “Nessuna clausola contrattuale”

Proprio ieri l’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugheli aveva fatto chiarezza sul contratto del suo assistito: “E’ concentrato sugli obiettivi da raggiungere con il Napoli, Scudetto e Champions League. Non giocherà in altre squadre in Italia, ama i napoletani: lo garantiamo io e suo padre Badri, suoi soli rappresentanti. Spalletti lo paragona a Salah? Il suo stile è particolare, è un giocatore unico”.

il retroscena a ‘CalcioNapoli 24’ è ancora di calciomercato: “La Juventus di Paratici è stata la prima società italiana a seguirlo quando militava nel Rubin Kazan. Nella trattativa con il Napoli è stato fondamentale il lavoro di Giuntoli e Micheli, unita alla presenza di un allenatore come Spalletti, bravo a valorizzare i giovani”.

La favola Kvaratskhelia: statistiche da fuoriclasse

Il Napoli di Luciano Spalletti sta facendo rivivere agli appassionati di Fuorigrotta la fiaba di Diego Armando Maradona e Antonio Careca: dopo 22 giornate la capolista ha lasciato punti solo a Fiorentina, Lecce e Inter e l’ultimo filotto di 6 successi ha scavato un solco di 15 lunghezze sulle inseguitrici: la settimana prossima ci sarà il primo assalto ai quarti di Champions League e contro l’Eintracht Francoforte è lecito sognare.

E il numero 77, che ha trascinato la Georgia nella Lega B di Nations League, è il genio della banda Spalletti, anche per il feeling con il ‘braccio’ Osimhen: già all’esordio al Bentegodi fece vedere il suo marchio da fabbrica, segnando un gol e fornendo un assist, e gli attuali numeri (9 gol e 9 assist) lo collocano nella cerchia di Messi, Neymar e Kolo Muani, con il decennale di Diego (13 gol e 13 assist con il Werder Brema) ormai nel mirino.