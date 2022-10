26-10-2022 15:00

Due mesi dopo l’ufficializzazione dell’ingresso in Formula 1 come costruttore dal 2026, Audi ha ufficializzato la scelta del partner strategico che accompagnerà il colosso tedesco nei primi passi nella classe regina del motorsport. Come trapelato nelle ultime settimane, la scelta della Casa dei quattro anelli è caduta sulla Sauber, la casa svizzera attiva in Formula 1 fin dal 1993 e legata dal 2018 al marchio Alfa Romeo.

Audi “sposa” Sauber: una partnership che andrà oltre la pista

La partnership tra Sauber e Alfa Romeo cesserà al termine del Mondiale 2023 e in attesa di scoprire chi fornirà i motori al team svizzero nei tre anni di interregno Audi ha reso noto che la propria power unit verrà realizzata presso il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg an der Donau, mentre la Sauber, che sarà responsabile anche della pianificazione e della gestione delle attività in gara, svilupperà la monoposto presso la propria sede storica a Hinwil, che si trova a meno di quattro ore da Ingolstadt.

Audi ha inoltre comunicato l’intenzione di entrare nel capitale di Sauber acquisendo quote del Gruppo.

F1, dal 2026 nasce la Sauber Audi: “Condividiamo gli stessi valori e le stesse visioni”

Soddisfazione reciproca è stata espressa dai vertici delle due realtà. “Siamo molto soddisfatti di aver acquisito un partner così esperto e competente per il nostro ambizioso progetto in F1 – ha dichiarato Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di AUDI AG -. on circa 30 anni di esperienza agonistica, Sauber è una delle scuderie più rinomate e storiche della F1, celebre per le strutture all’avanguardia e siamo convinti che insieme formeremo una squadra assolutamente competitiva”.

“Audi è il partner migliore per il Gruppo Sauber – dice invece Finn Rausing, Presidente di Sauber Holding -. Le due aziende condividono valori e visione, non vediamo l’ora di raggiungere gli obiettivi comuni grazie a una partnership forte e di successo”.

Audi, il sogno Carlos Sainz e la Formula 1 del futuro

Adam Baker, Ceo di Audi Formula Racing GmbH, ha poi aggiunto che lo sviluppo della power unit, costituita da un motore elettrico, una batteria, l’elettronica di gestione e il propulsore a combustione, è già in corso con oltre 120 specialisti al lavoro sul progetto.

La decisione di Audi di entrare in Formula 1 è stata favorita dai nuovi regolamenti che entreranno in vigore proprio nel 2026, volti ad una sempre maggiore sostenibilità grazie al potenziamento del motore elettrico e dall’introduzione di carburante sostenibile e carbon neutral.

Lo stesso Baker, nelle scorse settimane, aveva svelato il sogno di iniziare l’avventura del Gruppo nel Circus assicurandosi piloti esperti e subito in grado di puntare al vertice, facendo il nome di Carlos Sainz: L’intera fase di sviluppo di un nuovo progetto è molto importante e avere un pilota esperto sarà essenziale” le parole di Baker.