Auriemma indignato: Tifosi ottusi juventini fatevi sentire

I clamorosi errori dell’arbitroFabbrinella sfida dello Stadium tra Juventus e Milan hanno fatto indignare pure Raffaele Auriemma. Il giornalista di fede partenopea, presenza fissa nel salotto di Tiki Taka, ha scritto un post su Twitter contenente un singolare ed esplicito invito agli stessi sostenitori bianconeri: “Ribellatevi”.

Il Tweet – Ecco quanto postato da Auriemma sul suo account social: “I primi a ribellarsi contro questi errori pacchiani di arbitri (e #Var) incapaci, dovrebbero essere proprio certi tifosi ottusi della #Juventus, una squadra così forte che vincerebbe gli scudetti anche se i rigori inesistenti glieli fischiassero contro”. Immediatamente l’opinione del giornalista ha scatenato il dibattito tra i follower.

Le reazioni – Un sostenitore bianconero replica immediatamente: “Ottusi? Signor Auriemma la ribellione partirà il giorno che finirà questa discrezionalità anche nel parlare e vivisezionare gli episodi. Come mai nessun accenno sul doppio giallo su Musacchio e sul gol annullato a Kean ingiustamente?”. Lo stesso giornalista risponde: “Ottusi sono quelli che difendono le proprie posizioni, puntando il dito verso gli altri. Gli errori arbitrali riguardano tutti, è un problema generale e crea malumore in tutti gli utenti del pallone”. Un fan della Vecchia Signora concorda: “Sono d’accordo con te, era una partita che non contava nulla per noi juventini, preferivo perdere a una settimana di polemiche sinceramente, che poi paradossalmente hanno segnato dopo un minuto, quindi non sarebbe cambiato nulla… però era rigore netto”. Un altro tifoso della Juve la butta sull’ironia: “Ottuso non lo so ma sicuro sono OTTO”, in riferimento agli scudetti consecutivi. “C’è poco da fare, sono OTTUSI fino alla fine”, chiosa invece un altro follower.

SPORTEVAI | 07-04-2019 11:57