Australian Open, bene Djokovic. Sinner cede in cinque set

Rammarico per Jannik Sinner: l’altoatesino paga il prezzo della finale e del torneo vinto ieri contro Travaglia. Nonostante un primo set vinto agilmente contro il canedese Denis Shapovalov il 19enne italiano si arrende 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4.

Peccato perchè Sinner ha avuto anche qualche occasione per andare al tie break del quinto e magari se non fosse stato per la forma fisica avrebbe superato un primo turno comunque ostico e compesso

Inizia bene, invece, l’Australian Open del numero al mondo Novak Djokovic. Come prevedibile, senza troppa fatica il serbo si sbarazza in tre set del francese Chardy (6-3 6-1 6-2) in un’ora e mezza e appare già in ottima forma.

Il campione uscente, quindi, non fatica: lo stesso non si può dire per il vincitore degli US Open 2020, Dominic Thiem. Il numero tre del mondo accede al secondo turno ma deve sudare ogni punto: batte Kukushkin in 2 ore e 42 minuti 7-6 6-2 6-3.

Prestazione opaca, con molto nervosismo in campo e una racchetta rotta anche per Sasha Zverev (tedesco da tenere sott’occhio anch in chiave finale) che si impone in quattro set su Giron (6-7(8) 7-6(4) 6-3 6-2).

Perde ancora Gael Monflis che si presenta in lacrime in conferenza stampa: il francese non vince quasi da un anno e viene eliminato in 5 set dal finlandese Ruusuvuori.

Male Stefano Travaglia, probabilmente provato fisicamente dalla finale di ieri persa con Sinner che perde al primo turno con Frances Tiafoe per 7-6(5) 6-2 6-2, fuori anche l’altro azzurro Gianluca Mager, superato dal qualificato russo Aslan Karatsev per 6-3 6-3 6-4.

Al femminile convincenti vittorie di Serena Williams e Naomi Osaka. L’americana, che punta allo Slam numero 24 si sbarazza con un doppio 6 – 1 della tedesca Siegemund in 57 minuti e troverà al secondo turno la serba Nina Stojanovi.

In meno di 68 minuti travolgente vittoria anche della Osaka che si libera della russa Pavlychenkova 6-1 6-2.

Sorridono i colori azzurri son le vittorie di Simona Errani e Camila Giorgi. La Errani batte ed elimina la testa di serie Qiang Wang per 2-6 6-4 6-4 dopo un avvio difficile che l’ha vista sotta per 4 a 1. Al secondo turno affronterà la rediviva Venus Williams che ha battuto la belga Kirsten Flipkens.

La Giorgi che ha recuperato da un problema alla schiena vince contro la Svedova con un doppio 6 – 3.

