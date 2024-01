Australian Open Sinner, Alemanno fuori dal coro: polemiche per le parole sulla residenza a Montecarlo

L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, fa i complimenti a Sinner ma si lascia andare ad una battuta fuori posto: “Riporti la residenza fiscale in Italia e lasci Montecarlo” ma i social lo attaccano

29-01-2024 21:56

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutti pazzi, o quasi, di Jannik Sinner. Il tennista italiano ha riportato uno slam in Italia, gli Australian Open, a distanza da quasi 48 anni dall’ultimo successo firmato da Adriano Panatta nel 1976 al Roland Garros. Ma la vittoria del 22enne dai capelli rossi è ovviamente anche un’occasione per visibilità che l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha deciso di non lasciarsi scappare.

La polemica di Alemanno: “Abbandoni Montecarlo”

Dopo la vittoria nella finale contro Daniil Medvedev, Jannik Sinner si è guadagnato l’applauso da parte di tutti. Anche il mondo della politica si è unito alle congratulazioni dopo la storica e importante vittoria agli Australian Open. Ma come succede in occasioni del genere capita che si levi anche una voce fuori dal coro e in questo caso si tratta di quella dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno che ha deciso di affidare il suo pensiero a Twitter ed ha fatto discutere.

“Complimenti a Jannik Sinner per questa leggendaria vittoria. Adesso però ci stupisca ancora: riporti la sua residenza in Italia abbandonando il paradiso fiscale di Montecarlo. Allora mi sentirei di applaudirlo veramente dal profondo del cuore”.

Sinner e la residenza a Montecarlo

Il fatto che Jannik Sinner abbia deciso di prendere la residenza a Montecarlo è stata anche in passato argomento di polemica e di forte discussione. Il giovane tennista azzurro ha ricevuto molte critiche per la scelta di andare a vivere nel paese monegasco e in un’intervista al Corriere della Sera lo scorso novembre rivelò la sua motivazione: “E’ una scelta professionale, null’altro. A Montecarlo giochi all’aperto tutto l’anno, ci sono tutti i top player. I campi sono sempre a disposizione: sembra un Master 1000. Con chi giocherei in Italia? Io devo pensare ad allenarmi nel modo migliore, altrimenti rischio di non progredire”.

Alemanno nel mirino dei social

Le parole dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, non sono passate inosservate ed ovviamente sono finite nel mirino dei tantissimi tifosi che hanno esultato per le imprese di Jannik Sinner. “Lui le tasse in Italia quando nei tornei italiani o altro le paga. Sarebbe meglio informarsi”, scrive Luca. C’è anche chi attacca molto duramente il politico tirando in ballo i problemi che ha avuto con la giustizia. Mentre c’è chi prova a spostare la discussione su un ambito molto più tecnico: “E’ stata fatta la convenzione tra gli stati sulle doppie imposizioni? Mi spieghi per favore perché dovrebbe avere una doppia tassazione sui premi percepiti all’estero (già tassati nel paese in cui sono prodotti”.