Australian Open, Sinner guida l'entry list: dodici italiani al via, altri tre alle qualificazioni

Ufficializzati gli ammessi al primo Slam del 2025, c'è pure Kyrgios che rientra grazie al ranking protetto (numero 21): nove azzurri e tre azzurre in tabellone

Jannik Sinner guida l’entry list dei prossimi Australian Open, il primo Slam del 2025, ufficializzata nella mattinata italiana. Il numero 1 al mondo, campione in carica grazie all’esaltante successo di fine gennaio su Daniil Medvedev in finale, capeggia una spedizione tricolore mai così numerosa, agguerrita e accreditata. Nove gli azzurri già ammessi nel tabellone maschile, tre le azzurre in quello femminile. Per altri tre ci sarà la possibilità di entrare nel main draw partendo dalle qualificazioni: due i turni da superare.

Australian Open, entry list: Sinner numero 1, Djokovic col 7

Non che ci fossero dubbi, ma Sinner sarà il numero 1 a Melbourne, con Zverev (numero 2) dall’altra parte del tabellone. Quindi Alcaraz, Fritz, Medvedev e Ruud. In settima posizione Novak Djokovic, che ha scongiurato almeno per il momento il rischio di scivolare fuori dai primi otto: si sarebbe trasformato a tutti gli effetti in una “mina vagante”, potenzialmente sulla strada dei migliori – anche di Sinner – già a partire dagli ottavi. Invece adesso potrebbe affrontare Jannik, Zverev o Carlitos solo dai quarti. Ultimo della top 8 il russo Rublev.

Kyrgios a Melbourne grazie al ranking protetto: numero 21

C’è grande curiosità, soprattutto in Australia, per il rientro di Kyrgios a distanza di quasi due anni dall’ultima esibizione. Aspri commenti a parte sui social, Nick non “delizia” il suo pubblico da un match perso sull’erba di Stoccarda a giugno 2023 contro il cinese Wu. A Melbourne sarà in tabellone col numero 21: se riuscirà a superare i primi due turni, potrebbe affrontare Sinner o un altro big ai sedicesimi. E sono in tanti ad augurarselo, dall’una e dall’altra parte: sia i tifosi di Jannik sia quelli di Kyrgios sono attivissimi sui social.

Gli italiani agli Australian Open: nove azzurri e tre azzurre

E gli italiani? A parte Sinner, il migliore è Musetti: 17mo nella entry list. Poi ci sono Cobolli (32), Berrettini (34), Arnaldi (37), Darderi (44), Sonego (53), l’inossidabile Fognini (91) e l’astro nascente Nardi (92), premiato dall’ATP per la vittoria più sorprendente del 2024: quella a Indian Wells su Djokovic. Altri due azzurri dovranno passare dalle qualificazioni: si tratta di Bellucci e Passaro, fuori dal main draw rispettivamente per cinque e per otto posti.

Bellucci, Passaro ed Errani impegnati nelle qualificazioni

In campo femminile la numero 1 dell’entry list è Aryna Sabalenka, con Iga Swiatek dall’altro lato del tabellone. In terza e quarta posizione Coco Gauff e Jasmine Paolini, la migliore delle azzurre con la sua posizione numero 4. Altre due le azzurre ammesse direttamente in tabellone: Elisabetta Cocciaretto, col numero 52, e l’eroina della Billie Jean King Cup, Lucia Bronzetti, col numero 77. Per Sara Errani, fuori dall’entry list per sei posizioni, le Forche Caudine dei due turni di qualificazione. In compenso sarà protagonista in doppio, in tandem con Paolini.