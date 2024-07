 Austria-Turchia, moviola: l’avvertimento dell’arbitro all’8’ e i due guai per i turchi

La prova di Soares Dias alla Red Bull Arena di Lipsia per la gara degli ottavi analizzata ai raggi X, il fischietto portoghese ha ammonito 4 giocatori

Artur Soares Dias – designato per Austria-Turchia è un arbitro classe 1979 di nazionalità portoghese. Arbitra dal 1996 ma il suo debutto nella massima serie avviene il 23 ottobre 2004 ed entra a far parte della FIFA nel 2010. In questa stagione è stato designato anche per dirigere due match in campionati esteri, uno in Super League 1 tra AEK Atene e Olympiacos, l’altro in UAE Pro League, campionato degli emirati arabi, tra Ittihad Kalba e Al-Ain FC. In Champions League il portoghese ha diretto tre partite, in Europa League due, in Conference una sola ma la più importante, ovvero la finale vinta sulla Fiorentina dall’Olympiacos ma come se l’è cavata ieri il fischietto portoghese?

I precedenti di Soares Dias con Austria e Turchia

Bestia nera di entrambe le nazionali l’arbitro portoghese: tre precedenti con 3 sconfitte per la Turchia, due incroci e due ko con la selezione austriaca.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Paulo Soares e Ribeiro con l’ucraino Balakin IV uomo e Martins al Var, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori, due per parte: Schmid, Lienhart (A); Kokcu, Yuksek (T)

Austria-Turchia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Nel primo tempo l’arbitro portoghese fischia più falli degli austriaci (8-3), ma i cartellini (3 in tutto) sono pesanti per i turchi. Dias avverte subito, appena dopo 8 minuti, che non tollererà perdite di tempo. All’11’ il primo giallo: è per Kokcu dopo un intervento irregolare su Baumgartner. Al 38′ ammonito Schmid per un’altra trattenuta irregolare su Kadioglu. Il giocatore turco era diffidato e sarà squalificato. Al 42′ altro giallo pesante per Yuksek, punito per una spinta su Baumgartner: era diffidato e quindi salterà il quarto di finale con l’Olanda. Al 52′ giallo per Lienhart per una trattenuta plateale su Arda Guler. Turchia-Austria finisce 2-1.