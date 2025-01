Az Alkmaar-Roma, moviola: due rigori negati e troppi cartellini sbagliati

La prova dell’arbitro Peljto nel penultimo turno della phase di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto bosniaco ha ammonito sei giocatori

Bosniaco, 43 anni, Irfan Peljto – l’arbitro di Az Roma di Europa League – è giovane, bravo ma pignolo. Internazionale dal 2015 il fischietto bosniaco, nato a Sarajevo e dal 2015 internazionale ha diretto anche 7 gare in Champions in carriera, ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Peljto con la Roma

La Roma aveva un unico precedente con Peljto, risalente al 10 dicembre 2020 nella sfida di Europa League contro il CSKA Sofia. In quell’occasione, i giallorossi – già qualificati come primi del girone – persero 3-1 sotto la guida di Paulo Fonseca.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Ibrisimbegovic e Beljo con Bandic IV uomo, il tedesco Dingert al Var e il polacco Kwiatkowski all’AVAR, l’arbitro ha ammonito Dovbyk, Hummels, Meerdink, Goes, Saelemaekers, Belic.

Az-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ graziato Pisilli 3′ che meritava il cartellino giallo per un fallo diretto su Meerdink. Al 20′ ammonito Dovbyk per una gomitata decisamente fortuita a Goes, che lo stava trattenendo: provvedimento eccessivo. Al 35′ ammonito Hummels per una dura entrata su Meerdink. Al 53′ si invertono le parti: ammonito Meerdink per un fallo su Hummels. Il giocatore dell’Az apre il braccio colpendo il tedesco in modo non intenzionale: provvedimento severo.

Al 55′ Koné va giù in area, ma il contrasto è sul pallone: non c’è calcio di rigore. Al 57′ Dybala finisce a terra in area di rigore e protesta ma per l’arbitro non è rigore. Al 65’ ammonito Goes. Giallo per Saelemaekers, che al 71′ ha commesso un fallo tattico fermando Meerdink in ripartenza. Al 92′ ammonito Belic per un fallo su Dybala. Dopo 4′ di recupero Az-Roma finisce 1-0.