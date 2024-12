Babbo Natale in F1: da Leclerc a Verstappen passando per Sainz, i piloti si scambiano i regali sotto l'albero

Tantissimi auguri di buon Natale dalla F1, i piloti si sono scambiati i regali con idee divertenti come Colapinto che ha buttato la macchina rossa di Sainz o un pensiero per il cane Leo di Leclerc. Per Verstappen tanti regali, uno per ogni Gp vinto

Anche se la Formula 1 ha chiuso la sua stagione 2024 non poteva mancare un appuntamento speciale con il Natale dell’amico invisibile, una sorta di Babbo Natale del circus che consegna i regali che ogni pilota mette sotto l’albero per un collega. Da Leclerc a Sainz negli ultimi giorni da pilota Ferrari passando per il campione del mondo Max Verstappen, i piloti hanno dato libero sfogo alla loro creatività, tra scherzi, ironia e un buon tocco di trolling che hanno reso questa edizione una delle più divertenti. Ovviamente tutto ripreso e postato dai canali ufficiali della F1 nel giorno di Natale.

Sainz: “Non ci piace il rosso” show di Colapinto

Il regalo di Carlos Sainz a Franco Colapinto comprendeva un puzzle e della plastilina colorata. E fin qui tutto tranquillo. Ma l’argentino che ha tenuto in caldo il sedile della Williams allo spagnolo nel finale di stagione ha messo su un piccolo show: ha preso la plastilina rossa, l’ha lanciata da un balcone e ha dichiarato: “Non ci piace il rosso” chiaro riferimento all’addio di Carlos alla Ferrari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma non è finita qui: con la plastilina blu Colapinto ha modellato una “macchina” ridendo “Il mio lavoro è abbastanza buono. Lo daremo a Carlos, la sua Williams per il prossimo anno, una Williams del Mercado Libre”. Uno scherzo che dimostra il buon feeling tra gli ispanici, che l’anno prossimo condivideranno una squadra, anche se l’argentino non sarà in pista.

Leclerc e il regalo per il suo cane Leo

Tra tanti doni, c’è stato spazio anche per gli animali domestici. Charles Leclerc ha ricevuto un giocattolo per il suo cane Leo, che quest’anno è diventato una delle stelle del paddock. Molti già sostengono che l’adorabile cane rivaleggia in popolarità con Roscoe, il bulldog di Lewis Hamilton suo prossimo compagno in Ferrari.

Infine, Liam Lawson ha ricevuto uno dei regali più carini e divertenti: un’auto telecomandata di Saetta McQueen, per gentile concessione di Piastri . Il neozelandese, noto per il suo carattere forte in campo, non ha potuto nascondere il suo sorriso nell’aprire il regalo e ha iniziato a provarlo subito, facendo capire che l’infanzia non passa mai del tutto.

Zhou regala a Sainz un costume da peperoncino

Più tardi, Guanyu Zhou ha deciso di mantenere l’atmosfera semplice e ha regalato a Sainz un costume da peperoncino, in onore del suo soprannome. Lo spagnolo lo ha accolto felicissimo e non ha tardato a scherzare: “Ho già un costume per il prossimo Halloween. Grazie, Zhou.”

Anche Colapinto ha vissuto un momento speciale quando ha regalato un mate a Yuki Tsunoda, la bevanda nazionale del suo paese. Tsunoda, sconcertato, chiese se fosse tè o qualcosa di più rituale, provocando le risate generali mentre il giornalista di F1 cercava di spiegare quanto sia sacro il mate in Argentina.

Padel protagonista dei regali tra Norris, Russell, Piastri e Albon

La passione di molti piloti di F1, il padel ha dominato ancora una volta tra i regali. Pierre Gasly ha ricevuto una maglietta personalizzata, un regalo un po’ più noioso della racchetta ricevuta l’anno scorso. Lando Norris, da parte sua, ha recitato in uno dei momenti più divertenti quando ha ricevuto un pezzo di carta che diceva: “Lezioni di paddle”. Senza sapere chi fosse l’autore, Norris ha commentato: “Se è di Alonso o di Stroll lo capisco, perché sono chiaramente migliori di me. Ma se appartiene a qualcun altro, questo è irrispettoso”. Dopo aver scoperto che il regalo proveniva da George Russell, ha aggiunto: “L’altro giorno l’ho battuto a padel, quindi gli restituirò il regalo in modo che possa imparare”.

Anche Oscar Piastri ha ricevuto tre coupon per le lezioni, per gentile concessione di Alex Albon. L’australiano, che non ha perso l’occasione per lanciare un suggerimento, ha detto: “Dice sempre sciocchezze sulla mia abilità nel padel, ma sono migliore di lui. Utilizzerò i coupon e realizzerò un video distruggendolo in un gioco.”

Per Verstappen tanti regali a tema firmati Red Bull

Non poteva mancare il 4 volte campione del mondo Max Verstappen. A fargli i regali di Natale ci ha pensato la Red Bull: ogni confezione nascondeva un presente che ricordava un momento esatto della stagione, su ogni carta da regalo era scritto il nome di uno dei Gran Premi. Il primo di questi è quello che non porta molta fortuna all’olandese, quello dell’Australia, ed è per questo che gli hanno dato un estintore per agire con “i freni sono in fiamme” che costrinsero Max al ritiro dopo il sorpasso subito da Sainz che vinse.

Per Monaco ha ricevuto un cuscino con sopra stampato il suo messaggio radiofonico, di quando si annoiava del mitico percorso. In riferimento al Canada non poteva mancare un castoro impagliato , a ricordare così quell’animale che riuscì a scansare nel bel mezzo della corsa. Singapore è stato uno dei test più controversi dell’anno a causa della questione delle parolacce, ed è per questo che la sua squadra gli lascia un piatto in cui mettere monete per ogni parolaccia che dice.

La miglior gara di Verstappen è stata il Gp del Brasile con la grande rimonta sotto la pioggia, motivo per cui hanno voluto ricordarlo con un ombrello. E poi il Mondiale vinto a Las Vegas, per questo motivo gli hanno regalato dei dadi d’oro. Anche se invece di quattro, in riferimento ai loro titoli, erano cinque: “Forse sarà l’anno prossimo…”. Per completare i regali, l’ultimo da scartare è stato un giocattolo in relazione alla futura paternità di Max che avrà un figlio da Kelly Piquet nel 2025

Gli auguri di buon Natale dei piloti di F1