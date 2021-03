Bagnaia: "Ho consumato troppo il posteriore all'inizio"

“Quando ho visto che Mir mi ha passato e poi anche Zarco, ho cercato di stare calmo, per far ‘respirare’ le gomme. Ero in difficoltà con quella posteriore, poi sono tornato a spingere e forse ho consumato troppo il posteriore”. Questa l’ammissione di Francesco “Pecco” Bagnaia dopo il terzo posto nel Gran Premio del Qatar. “Per la settimana prossima cercherò di stare un po’ più tranquillo, soprattutto all’inizio. Felice comunque di iniziare così la stagione e questo capitolo della mia carriera

OMNISPORT | 28-03-2021 20:59