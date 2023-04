Bagnaia: "Non mi aspettavo di fare il record"

Il centauro della Ducati gongola dopo la pole ad Austin

15-04-2023 19:14

Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia si è detto molto soddisfatto della pole centrata ad Austin: “Sapevamo che il potenziale era alto, non mi aspettavo di fare 2’01”, il record della pista. Il T1 non è stato perfetto, ma comunque è la prima pole position di questa stagione, abbiamo fatto una grande qualifica”.

Sugli screzi con Alex Marquez in Q2: “Lui va molto forte in questo weekend, può essere un rivale quindi cerco di non tirarlo e di non aiutarlo con la scia, anche lui ha una Ducati e sta andando molto forte”.