Ballando con le stelle: lo sfogo di Federica Nargi sui social scatena il web

La showgirl commenta il suo percorso a Ballando, ringrazia tutti ma avanza una critica al risultato che l'ha portata all'esclusione dal duello finale

Quando all’una di notte ci sono ancora più di 3 milioni di telespettatori sintonizzati su Rai 1 (con uno share del 50%), in attesa della proclamazione finale del vincitore di ‘Ballando con le stelle’, è facile scontentare qualcuno: Federica Nargi viene esclusa a sorpresa dal duello finale con la Guaccero, per un voto clamoroso di Selvaggia Lucarelli che ha favorito in modo diretto Federica Pellegrini per lo spareggio finale. La delusione, per una grossa fetta di telespettatori, è stata tanta per l’attitudine e bravura dimostrata dalla Nargi (guidata dal suo maestro Luca Favilla) sin dalla prima puntata. Dopo un giorno e mezzo di silenzio, l’ex showgirl e terza classificata a ‘Ballando’ ha deciso di interrompere il silenzio e di fare un post sui social che ha scatenato i telespettatori.

Ballando con le stelle, Federica Nargi si sfoga sui social

Federica Nargi ha deciso di dedicare un post alla sua esperienza a ‘Ballando con le stelle’ con un messaggio speciale a Luca Favilla, rivolgendo anche una critica indiretta al verdetto finale: “Si chiude qui un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Ballando con le Stelle non è stato solo un programma, ma un percorso che mi ha messa alla prova sotto ogni aspetto: fisico, emotivo e personale. Ho messo l’anima, l’amore e tutta la passione che ho, e mi sono messa a nudo, con tutte le mie fragilità e i miei punti di forza. È stato un viaggio intenso, difficile e bellissimo, che mi ha trasformata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Nargi ha poi aggiunto: “Ma non sarebbe mai stata la stessa cosa senza di te Maestro Luca Favilla, sei stato una guida, un compagno di avventura e hai avuto una pazienza infinita con me. Hai tirato fuori una parte di me che nemmeno io pensavo di avere e hai creduto in ogni nostra idea folle trasformandola in qualcosa di unico. Non smetterò mai di ringraziarti. Sei il mio maestro n.° 1, oggi e sempre! Orgogliosa del nostro percorso, fatto di trasparenza, passione e tanta fatica, senza escamotage.”

E infine: “E grazie a tutti voi. Sabato sera ci avete regalato un sostegno immenso. Ora torno a casa dalla mia famiglia che è la mia vittoria più grande, con un bagaglio di emozioni e ricordi che custodirò per sempre.”

Ballando con le stelle, Luca Favilla sostiene lo sfogo della Nargi

Non si è fatta attendere la replica di Luca Favilla in sostegno della Nargi: “Pur stappandoci a malomodo il record dei punti, non riusciranno mai ad eguagliare il nostro record di 6 puntate con punteggio pieno. Avoglia a mangià pastasciutta! DAJE MAÈ!”

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli dà zero alla Nargi

Dopo la finale di Ballando con le Stelle sono, inoltre, stati diffusi i voti della giuria alle ultime tre coppie rimaste. Selvaggia Lucarelli ha rifilato uno zero a Federica Nargi, mandando così in finale Federica Pellegrini.

Spiega così la Lucarelli sui social: “Spiegata semplice: Nargi e Favilla era la mia coppia preferita. Fin dalla prima puntata, come si è visto. Arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto, perché Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili. E quindi ho scelto di dare uno zero che per me è un non voto e di far ballare Pasquale/Pellegrini nello spareggio finale, visto che avevano ballato insieme per pochissimo. Anche perché Pellegrini è stata penalizzata dalle circostanze e Pasquale pensa al ritiro per fare il coreografo. Ovviamente poi il mio voto finale è andato a Bianca”.

Ballando con le stelle, spettatori in protesta per esclusione Nargi

Una fetta di telespettatori avrebbe voluto vedere la Nargi allo spareggio finale: “Per me non c’era gara. Oltre alla tecnica, perfetta, tu e Luca ci avete emozionato, ci avete trasmesso la genuinità e la semplicità del vostro rapporto e della vostra amicizia, ogni esibizione era puro spettacolo e ogni clip erano vere e, molto spesso, divertenti e simpatiche!”

C’è chi scrive: “Meritavi il primo posto per me, tu e Luca avete fatto un percorso di crescita straordinaria!! Primo posto conteso con Bianca sicuramente ma al terzo posto proprio no!” E ancora: “Sei semplicemente straordinaria, felicissima di aver conosciuto un’anima bella come te, sia dentro che fuori. avete vinto voi, grazie per la magia che ci avete portato.”

Non si placano gli animi sul web: “Dovevate vincere!!! La Pellegrini seconda solo perché campionessa olimpionica è inaccettabile. Tu Fede, la vittoria più grande è stata quella di farti conoscere dal pubblico per la tua bellezza interiore, hai dimostrato a tutti quanto tu sia semplice, simpatica, buona e quanto ti impegni per raggiungere i tuoi obiettivi.”

E infine: “La Pellegrini a me non dispiace, ha avuto un percorso difficile a ballando e le riconosco la tenacia, gli sforzi e il miglioramento indiscutibile, soprattutto da quando ha iniziato a ballare con La Rocca. Però questo non implica che dovesse andare lei alla sfida finale perché tu balli decisamente meglio e lo hai fatto da subito, senza storie d’amore, senza pianti, senza drammi, ma solo con talento, lavoro, simpatia e dedizione. Vi hanno dato voti altissimi perché li meritavate, ma al momento in cui dovevano essere onesti hanno ceduto a pressioni diverse, perché dovevano dare il contentino ad altri. È profondamente sbagliato e mi spiace per voi.”