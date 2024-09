Balotelli, il caso Zalewski-Galatasaray offre l’assist per una bordata alla Roma

Parlando del no dell’esterno all’offerta del club turco SuperMario ha sottolineato la superiorità del club di Istanbul rispetto alla squadra giallorossa

Nicola Zalewski fa male a rifiutare il Galatasaray per restare alla Roma, dato che la squadra turca è nettamente superiore a quella giallorossa. Questo il parere di Mario Balotelli, che ha parlato delle differenze tra calcio italiano e turco.

Roma, Balotelli e il no di Zalewski al Galatasaray

A Mario Balotelli non è piaciuto il no di Nicola Zalewski all’offerta del Galatasaray. Secondo SuperMario l’esterno della Roma, che sembra fuori dal progetto tecnico di Daniele De Rossi, avrebbe dovuto accettare la proposta del club più importante di Turchia, paese in cui il calcio ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi anni, almeno secondo l’ex attaccante, tra le altre, di Inter, Liverpool e Milan.

Balotelli, la bordata alla Roma e il confronto col Galatasaray

“La cosa preoccupante è che in Italia pensano che la Turchia faccia c…e”, ha dichiarato Balotelli nel corso della trasmissione 360°. In realtà, ha poi spiegato SuperMario, il calcio turco è altamente competitivo. Anzi, secondo l’attaccante il Galatasaray è una squadra nettamente superiore alla Roma. “La cosa bella è che se la Roma gioca contro il Galatasaray ne prende 5 – la bordata di Balotelli ai giallorossi – . E la Roma per me è pure forte, cominciate a guardare gli altri campionati”.

Balotelli senza squadra: vuole tornare in Italia

Balotelli parla con cognizione di causa, avendo giocato per due stagioni – la 2021/22 e la scorsa, in mezzo un anno al Sion, in Svizzera – per l’Adana Demirspor: SuperMario ha collezionato 51 presenze e 26 gol con la squadra turca, che l’ha poi svincolato nello scorso luglio. Ora Balotelli è senza squadra, ma due giorni fa sul canale Twitch ControCalcio aveva spiegato di essere prossimo a trovare una nuova sistemazione. “Negli ultimi tempi ci sono state tante ca…e in giro e la verità è quella che ho scritto. Ho avuto tante offerte, ma non in Italia ed io aspetto l’Italia”, le sue parole.