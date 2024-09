Roma, Hummels conquista i tifosi con la frase su Totti e il super gol in allenamento

Il nuovo difensore centrale dei giallorossi si presenta in un'intervista rilasciati ai canali ufficiali del club e conquista i tifosi ricordando la leggenda di Francesco Totti

Accolto a Fiumicino da un nutrito gruppo di tifosi, il nuovo centrale difensivo della Roma di Daniele De Rossi, Mats Hummels, ha scaldato gli animi della calda piazza giallorossa anche nell’intervista di presentazione ai canali del club, citando proprio il mister e Francesco Totti, oltre a deliziare i social con una prodezza durante i primi allenamenti a Trigoria.

Mats Hummels si presenta e svela i tempi per il ritorno in campo

L’ultimo rinforzo per la Roma di De Rossi risponde al nome di Mats Hummels. Svincolato dopo la chiusura della seconda avventura con il Borussia Dortmund, che nella passata stagione lo ha visto tra i protagonisti della cavalcata europea fino alla finale di Champions League poi persa con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, l’esperto difensore tedesco si è reso protagonista di una presentazione in grado di scaldare i cuori dei suoi nuovi tifosi.

Il prossimo 16 dicembre compirà 36 anni, ma Hummels (che ha scelto la maglia numero 15) per la Roma può davvero essere un innesto importante e ha già preso parte a un paio di allenamenti con la squadra. Nel presentarsi ha voluto provare a tracciare una tabella di marcia verso l’esordio: “Sto bene, mi sono allenato duramente durante l’estate e, anche se è diverso che farlo in squadra, penso che presto potrò tornare al cento per cento. Quanto mi ci vorrà? Credo 2-3 settimane per essere davvero pronto a giocare”.

Hummels ricorda Totti e abbraccia la Roma

Insomma, la sosta nazionali sembra cascare alla perfezione e DDR potrebbe contare sul nuovo innesto già dal lunch match di Serie A di domenica 15 settembre a Marassi contro il Genoa. Nella sua intervista ai canali ufficiali del club capitolino, il tedesco ha rivelato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la Roma: “È un trasferimento davvero importante per me e non vedo l’ora di giocare per questa squadra, per questo club, davanti ai tifosi allo stadio”.

Poi, la frase che non lasciare indifferente i romanisti: “Sono cresciuto seguendo la Roma. Parlo, in particolare di quella di Francesco Totti e proprio del mio nuovo mister, De Rossi. Con lui ho anche avuto modo di giocare contro in campo qualche anno fa. La scelta? Sono convinto al cento per cento. Certo, mi ci è voluto un po’ per riprendermi emotivamente dall’addio al Dortmund, dopo così tanti anni, ma sono felice di essere qui“.

Le richieste di De Rossi e la giocata che esalta i tifosi

Infine, proprio su De Rossi, l’esperto difensore ha rivelato: “Mi ha chiesto di lavorare tanto, come ha fatto con tutti gli altri. Beh, è quello che gli darò“. Ed è proprio così, a giudicare dai primi allenamenti sotto la guida di DDR. Hummels ha, infatti, subito avuto modo di mettersi in mostra, esibendosi anche in una gran giocata con sombrero e sortita offensiva conclusa in gol, che ha fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi giallorossi.

Tra i supporter della Roma cresce così l’entusiasmo sui social. C’è chi scrive: “Hummels sta così al secondo allenamento con la squadra, pensa tra due/tre settimane“, chi prova a sdrammatizzare sull’infortunio di Dovbyk: “Trovato il sostituto dopo l’infortunio di Dovbyk” e chi fa un’analisi d’insieme: “Questo è un gran giocatore Ha tantissima esperienza internazionale e sono sicuro che ci darà una grandissima mano”, “Di un altra categoria“, “Hummels titolarissimo nel Borussia Dortmund fino a luglio 2024. Ha saltato 6 partite per infortunio negli ultimi 2 anni. Stiamo parlando di un Top Player: mai avuto dubbi su di lui“.