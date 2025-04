Balotelli, l'appello sul web per ritrovare la sua madrina di Palermo

Bresciano d'adozione, SuperMario è nato e ha vissuto a lungo nel capoluogo siciliano dove venne preso in affidamento all'età di tre anni

Parla dialetto bresciano e a Brescia ha casa ma Mario Balotelli non ha mai dimenticato la sua (difficile) infanzia a Palermo. Lì è stato salvato due volte, la prima da una patologia all’addome appena nato e la seconda quando trovò una famiglia siciliana che lo prese in affidamento e con cui ha vissuto per 15 anni. E dove ha tuttora affetti profondi tra cui una madrina di cui non riesce a trovare più le tracce e che l’ha spinto a un appello sui social.

L’appello di Balotelli

Sul suo profilo Instagram SuperMario ha scritto: “Importante. Qualcuno cortesemente potrebbe rintracciarmi Angela Marchese di Palermo che è la mia madrina?”. Il 34enne attaccante oggi al Genoa è nato a Palermo nel quartiere Borgo Nuovo da Thomas, domestico e operaio edile, e Rose Barwuah, immigrati ghanesi che presto si sono trasferiti in provincia di Brescia.

Poco dopo la sua nascita, i suoi genitori naturali lo portarono all’ospedale Di Cristina quando aveva soltanto un mese. Restò a lungo nel reparto di chirurgia pediatrica, dove gli fu salvata la vita dopo tre interventi nel giro di pochi mesi per una patologia all’addome.

L’affidamento alla famiglia siciliana

I genitori si trasferirono a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, in cerca di lavoro. Alcuni problemi di salute del calciatore spinsero i Barwuah a chiedere l’aiuto dei servizi sociali, che raccomandarono l’affido familiare. Balotelli accuserà poi i genitori naturali di essersi disinteressati di lui, acconsentendo che un’altra famiglia lo crescesse, per poi riappacificarsi in età adulta.

A salvare Mario furono Silvia e Franco che di figli, oltre ai loro, ne avevano accolti quattro, tutti in affido. Anche quello del futuro bomber doveva essere un affido temporaneo, per due anni, la durata massima dell’affido in Italia, ma sono diventati quindici. A Palermo ebbe anche una madrina, Angela Marchese appunto, che ora SuperMario vorrebbe risentire e riabbracciare.

Poteva diventare un’adozione a un certo punto, nei desideri dei Balotelli, ma i genitori naturali ci sono e non hanno mai firmato l’autorizzazione all’adozione speciale. Balotelli ha due fratelli adottivi cui è legatissimo e tre nati dai genitori naturali: due sorelle Abigail ed Angel, e un fratello Enock Barwuah.

La morte del padre adottivo

Il padre adottivo Franco è scomparso nel 2015 per una brutta malattia: in suo ricordo Mario fece scrivere sulle sue scarpette: “Sempre con te”. Balotelli ha anche una figlia, Pia, nata dalla relazione con Raffaella Fico.