Barcellona–Depay sempre più lontani, probabile uscita a gennaio

18-09-2022 10:48

Un’estate turbolenta quella di Memphis Depay, l’attaccante del Barcellona che sembrava in procinto di cambiare aria e che invece ha di nuovo iniziato la stagione agli ordini del tecnico Xavi. Dopo un’annata così così, l’idea era quella di sposare un nuovo progetto per rilanciarsi e la Juventus, che ha bussato più volte alla sua porta, poteva essere l’opzione giusta.

I bianconeri avevano raggiunto un’intesa di massima con il Barça ed anche con l’entourage del giocatore salvo poi virare su un più economico Milik, che al momento sta ripagando la fiducia del club.

L’altra soluzione era il ritorno al Manchester United ma anche qui c’era un ostacolo maggiore chiamato CR7. Nel caso in cui Cristiano avesse detto addio ai Red Devils, la società inglese aveva messo in cima alla lista dei sostituti proprio l’attaccante olandese, ma Ronaldo è rimasto e per Depay si sono chiude tutte le porte.

Ad oggi si contano appena 72 minuti giocati in due presenze, restano alte le probabilità di vedere Depay con una maglia diversa a partire da gennaio.