Barcellona, il Governo risolve (per ora) il caso Olmo: ha la deroga per giocare, sfuma il sogno del Milan

Il Ministero dello Sport è intervenuto per autorizzare momentaneamente il club a schierare il trequartista e Pau Victor, la situazione verrà rivista tra mesi

Il Barcellona risolve almeno momentaneamente il caso legato a Dani Olmo e Pau Victor grazie all'intervento del Governo spagnolo: i due potranno giocare, ma nella Liga scoppia la polemica.

Barcellona, il Governa risolve il caso Olmo (per ora)

Tra le polemiche, ma il Barcellona ha risolto il caso Olmo, almeno in via momentanea. A salvare il club catalano è stato l’intervento del Consejo Superior de Deportes, organo che fa capo al Ministero dello Sport e dunque al Governo spagnolo, che ha concesso al Barça una nuova deroga che gli permetterà di schierare Dani Olmo e Pau Victor. A termine di regolamento, infatti, i due calciatori acquistati in estate non avrebbero potuto giocare – anzi, il loro tesseramento andava annullato – a causa dello sforamento dei limiti di spesa imposti dalla Liga. Nella prima parte della stagione sono scesi in campo grazie a una deroga concessa dalla Federcalcio spagnola, ormai scaduta.

Olmo, Barcellona salvato dal Consejo Superior de Deportes

Il Consejo Superior de Deportes non ha messo la parola fine alla vicenda: ha autorizzato il Barcellona a utilizzare i due calciatori, ma ha anche rinviato la decisione definitiva sulla vicenda, spiegando che l’argomento sarà affrontato insieme alla Liga e alla Federcalcio spagnola.

Prima che venga pronunciata la parola finale sul caso Olmo, però, passeranno settimane se non mesi: nel frattempo il trequartista e Pau Victor potranno indossare la maglia blaugrana, tra le proteste delle concorrenti del Barça.

Caso Olmo, la protesta dei club della Liga

“È una decisione allucinante, mostruosa, presa da un organo politico”, così Jon Uriarte, presidente dell’Athletic Bilbao, ha commentato a Movistar la decisione del Consejo Superior de Deportes prima della semifinale di Supercoppa di Spagna di stasera tra la sua squadra e il Barcellona. “Noi e gli altri club della Liga rispettiamo regole ferree, a loro invece succedono queste cose”.

Milan, sfuma il sogno di ingaggiare Olmo

Con l’intervento del Governo spagnolo svanisce anche il sogno del Milan di arrivare a Dani Olmo. Il club rossonero aveva corteggiato il trequartista nei giorni scorsi, proponendogli di ingaggiarlo da svincolato fino a giugno, per poi permettergli di tornare al Barça a fine stagione. La risoluzione dei problemi di tesseramento da parte del club blaugrana fa tramontare definitivamente l’ipotesi che Olmo possa vestire la maglia rossonera.