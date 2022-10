Barcellona-Inter: Pedri: "Come una finale, vogliamo vincere"

12-10-2022 15:57

Il giovane talent del Barcellona Pedri, grande protagonista del match di stasera contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di Prime in relazione al match del Camp Nou.

Le sue parole: “Mi aspetto un’Inter attenta in fase difensiva, col baricentro basso in modo da poterci limitare al massimo. Abbiamo preparato la gara così, pensando di tenere la palla, di muoverla e di fare possesso cercando lo spazio per trovare il gol. Sappiamo che sarà una finale, che dovremo vincere e che il pareggio non ci basterà. Quello che conta è solo segnare un gol in più rispetto agli avversari”.