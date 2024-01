Bari, il fratellastro di Cassano in manette: era in una banda che svaligiava appartamenti

Arrestato il 52enne Giovanni “‘U Curt’”, figlio del padre di Fantantonio: insieme ad altre 7 persone organizzava furti nelle case. È noto anche per il suo profilo TikTok

17-01-2024 17:15

Si chiama Giovanni Cassano, ma molti lo conoscono come Giovanni “‘U Curt’”: parliamo del 52enne fratellastro di Antonio Cassano, arrestato a Bari con l’accusa di far parte di una banda specializzata nei furti in appartamento.

Bari: arrestato Giovanni Cassano, fratellastro di Fantantonio

Nuovi guai giudiziari per Giovanni Cassano, fratello dell’ex calciatore Antonio Cassano, arrestato a Bari insieme ad altre sette persone (sei uomini e una donna): secondo gli inquirenti tutte facenti parti di una banda specializzata nei furti in appartamento. A dare la notizia è stata La7: Giovanni Cassano, noto anche come Giovanni “‘U Curt’” per la sua bassa statura, era già noto alle forze dell’ordine.

Giovanni “‘U Curt’”, tra reati e TikTok

Nello scorso ottobre al 52enne Giovanni Cassano erano stati infatti sequestrati beni per circa un milione di euro, frutto secondo le forze dell’ordine di una serie di reati: furto, ricettazione, rapina, estorsione, realizzati anche con l’uso delle armi. Ma la carriera criminale del fratellastro di Fantantonio è piuttosto lunga, ma negli ultimi tempi “‘U Curt’” era diventato una star dei social, grazie a un profilo TikTok piuttosto seguito.

Cassano, il legame tra Fantantonio e Giovanni “‘U Curt’”

Giovanni Cassano è uno dei tre figli di Gennaro Cassano, padre anche dell’ex calciatore Antonio, che però ha avuto da una madre diversa. Antonio è cresciuto con la mamma nel centro di Bari, non s’è mai riavvicinato al padre né ha mai frequentato il resto della sua famiglia, fratellastri compresi.