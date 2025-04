Bari-Modena, moviola: rigore dubbio, rosso diretto e l’arbitro smentisce il Var, che polemiche

La prova dell’arbitro Aureliano al San Nicola analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Calvarese, il fischietto emiliano ha ammonito cinque giocatori

Classe 1983, Gianluca Aureliano – la scelta di Rocchi per Bari-Modena – ha iniziato la sua avventura nel mondo arbitrale nel 1999. Nel 2013-14 è stato promosso in CAN B, esordendo nella prima giornata nella gara Empoli-Latina (3-1). In questa prima stagione in Serie B dirige 15 partite. Sempre nel 2014, nel finale della stagione, ha debuttato in Serie A dirigendo il match Catania-Atalanta (finito 2-1). Al termine della stagione 2020-2021, la prima con le CAN riunificate, vanta 16 presenze in serie A. Il 30 settembre 2021 l’AIA rende nota la sua nomina a Video Match Official (ufficiale di gara che svolge la funzione di VAR) della FIFA, con decorrenza dal 1º gennaio 2022. In totale vantava 44 gare in A. In stagione è stato utilizzato solo in B, è stata l’ottava uscita stagionale in B e complessivamente l’arbitro emiliano ha diretto in carriera 148 match in cadetteria, ammonendo 719 calciatori, espellendone 67 e concedendo 77 calci di rigore. Vediamo come se l’è cavata al San Nicola ieri.

I precedenti di Aureliano con Bari e Modena

Aureliano aveva arbitrato il Bari 15 volte: i galletti avevano perso 3 partite, pareggiate 5 e vinte 7. Nei precedenti anche un Bari-Modena 4-1 dell’11 dicembre 2022. Con i “canarini” 7 precedenti, 2 le vittorie gialloblù e ben 5 le sconfitte, tra cui quella del San Nicola del dicembre di tre anni fa.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Regattieri con Viapiana IV uomo, Serra al Var e Minellia all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti: 16′ Maita (B), 25′ Oliveri (B), 31′ Maggiore (B), 41′ Palumbo (M), 44’ Vicari (B), 45’+1 Zaro (M). Espulso: 82′ Di Pardo (M).

Bari-Modena, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′, richiamato dal Var, Aureliano assegna un penalty al Modena per un intervento in ritardo di Maita sulla testa di Palumbo, con conseguente ammonizione per il giocatore pugliese. Altro giallo a 25′; intervento da dietro di Oliveri su Caso. Al 31′ ammonito Maggiore per un intervento in ritardo. Al 41′ giallo a Palumbo che interrompe la ripartenza di Falletti. Nuova ammonizione al 44′: vistosa trattenuta di Vicari su Palumbo. Ancora giallo al 46′: spinta di Zaro a Oliveri a palla lontana. All’81’ fallo da dietro di Di Pardo ai danni di Dorval, per Aureliano ci sono gli estremi per il rosso. L’arbitro viene richiamato al monitor dal Var per valutare la possibilità di commutare la sanzione in un giallo, ma Aureliano conferma la sua decisione.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sui casi di Bari-Modena è Giampaolo Calvarese che sul suo sito internet spiega: “Un pomeriggio intenso per Gianluca Aureliano al San Nicola di Bari, nella sfida tra i biancorossi e il Modena. Due gli episodi dubbi: in primis un calcio di rigore concesso agli emiliani, e poi un cartellino rosso per Di Pardo. Partiamo dal calcio di rigore: poco dopo il quarto d’ora di gioco viene concesso – dopo intervento al monitor – un calcio di rigore al Modena. A pochi metri dalla porta, dopo un rimpallo, Palumbo impatta il pallone di testa ma allo stesso tempo Maita, nel tentativo di anticiparlo, colpisce con i tacchetti il collo dell’attaccante. Intervento pericoloso, giusto il richiamo del VAR, il conseguente calcio di rigore segnalato da Aureliano e anche il cartellino giallo nei confronti del difensore del Bari.

Sul finale di secondo tempo, invece, Di Pardo viene espulso dal campo per un fallo su Dorval. L’intervento del difensore gialloblù è sicuramente falloso, e dal punto di vista disciplinare si ha qualche dubbio anche se in ogni caso il rosso diretto è sostenibile: il numero 18, infatti, non solo interviene da dietro senza alcuna possibilità di giocare il pallone ma colpisce l’avversario con grande velocità all’altezza del ginocchio.

