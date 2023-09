Serie B, Bari: Quagliarella soluzione per l’attacco, l’ex Samp torna in orbita De Laurentiis?

Il Bari, costretto a fare i conti con il brutto infortunio di Menez, pensa a Fabio Quagliarella come soluzione per l’attacco dopo il suo addio dalla Sampdoria: l’attaccante tornerebbe in orbita De Laurentiis

04-09-2023 22:56

Una suggestione di mercato e un modo per provare a risolvere i problemi in attacco. Il nome di Fabio Quagliarella torna in auge per la serie B con l’attaccante che dopo l’addio alla Sampdoria, sembra essere entrato nel mirino del Bari.

Bari, ipotesi Quagliarella per l’attacco

L’inizio di campionato del Bari non è stato quello sperato dai tifosi che, dopo la mancata promozione nella scorsa stagione, si aspettavano una squadra capace di impostare sin da subito un ruolino di marcia per entrare nelle squadre di vertice. Nelle prime 4 uscite sono arrivati 6 punti frutto di una vittoria e tre pareggi ma soprattutto solo 2 gol segnati fino a questo momento.

Secondo l’emittente TeleBari, per questo motivo, la società pugliese avrebbe cominciato a guardare con interesse al mercato degli svincolati mettendo tra gli osservati speciali Fabio Quagliarella, 40 anni compiuti ma ancora la capacità di fare gol.

Bari, l’infortunio di Menez sconvolge i piani

A sconvolgere i piani del Bari è stato l’infortunio dell’attaccante francese Jeremy Menez. L’ex giocatore di Roma e Milan è stato il grande colpo della campagna acquisti condotta dal direttore sportivo Polito ma la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro ha rimesso tutto in discussione con il giocatore che si è operato e che resterà fuori per almeno 5 mesi. Ed ora si cerca una soluzione per l’attacco. Tra i nomi sondati non c’è solo quello di Quagliarella ma anche quello di un altro ex Samp, Stefano Okaka che sembra interessare anche ai blucerchiati.

Da Aurelio a Luigi: Quaglia di nuovo in orbita De Laurentiis

L’addio di Fabio Quagliarella dal Napoli di Aurelio De Laurentiis non è stato morbido, le polemiche per il suo passaggio dagli azzurri alla Juventus furono fortissime e anche il rapporto con il presidente non fu idilliaco. Se Fabio dovesse scegliere di provare l’esperienza Bari si ritroverebbe non più con papà Aurelio ma con il figlio Luigi.