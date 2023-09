Basket, è morto Brandon Hunter: l'ex NBA aveva giocato anche in Italia

Dagli Stati Uniti rimbalza una triste notizia: Brandon Hunter, ex ala-centro NBA visto in Italia a Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro, è scomparso a 42 anni.

13-09-2023 14:50

Il mondo del basket è in lutto. Si è spento Brandon Lamar Hunter, 42 anni, ex giocatore NBA che aveva militato per alcuni anni in Italia. Lo ricorderanno i tifosi di Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro, le squadre in cui Hunter ha giocato a cavallo tra il 2006 e il 2009. A dare la triste notizia, che ha colto di sorpresa tutti gli appassionati, è stata la Ohio University, dove Hunter aveva giocato tra le fila dei Bobcats.

Brandon Hunter, la notizia della morte nel post dell’Ohio University

Così l’account social dell’ateneo americano ha comunicato la scomparsa dell’ex giocatore, che si era ritirato nel 2013 a soli 33 anni:

“Siamo addolorati per la perdita della leggenda del basket dell’Ohio, Brandon Hunter. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Brandon in questo momento”.

Nessun dettaglio sulle cause della morte e su eventuali problemi di salute. Soltanto la notizia, triste e raggelante, del suo improvviso addio.

We are saddened to hear about the loss of Ohio basketball legend Brandon Hunter. Our thoughts are with Brandon’s family at this time. pic.twitter.com/tHpg3qsPzW — Ohio Men’s Basketball (@OhioMBasketball) September 13, 2023

La carriera NBA di Hunter: Boston Celtics e Orlando Magic

Nato il 24 novembre 1980 a Cincinnati, Hunter ha iniziato a mettersi in mostra al college ad Athens, prima di giocare per i Bobcats, la squadra dell’Ohio University in cui ha militato dal 1999 al 2003 nel campionato NCAA. Centro o ala grande di 201 centimetri, è stato scelto dai Boston Celtics nel Draft del 2003 e ha giocato per una stagione nella franchigia biancoverde. Ingaggiato dai Bobcats di Charlotte, è stato scambiato a novembre 2004 con Keith Bogans, passando agli Orlando Magic. La stagione successiva è sbarcato ai Sioux Falls Skyforce, nella CBA. Poi ha deciso di volare in Europa.

Hunter in Italia: Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro

Acquistato dal Panathinaikos, è stato tagliato a febbraio 2006 per un problema al polso e ingaggiato dalla Carpisa Napoli, con cui ha disputato le semifinali scudetto: memorabili le battaglie coi giocatori della Fortitudo Climamio Bologna. L’anno successivo, dopo una fugace esperienza ai Cleveland Cavaliers, è passato a Livorno, poi ha giocato a Biella e ha chiuso la sua esperienza italiana nel 2008-09 a Montegranaro. Successivamente ha girovagato per il mondo tra Portorico, Israele, Turchia, Lettonia, Germania e Francia, prima di chiudere nel 2013. Dopo aver provato la carriera da allenatore, ha abbracciato quella da dirigente. Oggi la notizia scioccante della sua morte a 42 anni, un colpo al cuore per i suoi ex tifosi.