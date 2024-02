Basket Eurolega, Virtus Bologna-Partizan: l'effetto Segafredo Arena per tornare subito a sorridere

Dopo la brutta sconfitta di Barcellona, la Virtus vuol tornare alla vittoria nel catino dell'arena di casa, affrontando un Partizan che ha bisogno a sua volta di una scossa. Shengelia torna dopo quasi un mese

02-02-2024 12:08

Il carrozzone continentale non aspetta: il vento dell’Est soffia sul collo della Virtus, raggiunta al terzo posto in classifica da Panathinaikos e Fenerbahce, ma desiderosa di riprovare il gusto dolce della vittoria nel catino della Segrafedo Arena (ennesimo sold out) contro il Partizan di Zeljko Obradovic, al quale serve una W per agganciare a sua volta il treno che conduce alla post season. Eccolo un buon motivo per non perdersi lo spettacolo: serate come queste di solito non deludono le attese.

Shengelia, sarà la volta buona? Sembrerebbe di sì

Non vorrà farlo la Virtus, uscita ridimensionata dal Palau Blaugrana nel confronto diretto tra seconde della classe, in una serata in cui però ancora una volta la coperta corta di casa bianconera s’è fatta sentire. E chissà allora se stasera non sarà la volta buona per rivedere Tornike Shengelia sul parquet: era stato annunciato il suo ritorno già mercoledì sera, poi però evidentemente Banchi non se l’è sentita di gettarlo nella mischia in una gara che s’è fatta complicata da subito.

Ognjen Dobric invece c’era, e ci sarà anche alle 20,30 odierne (diretta su Sky Sport e Dazn) per provare a spingere ancora una volta la Virtus verso l’ennesimo successo casalingo della stagione. Che avrebbe un sapore particolare, perché dopo la ripassata catalana un pronto riscatto ci starebbe da Dio.

Banchi invoca una reazione e spera sull’effetto Segafredo Arena

“Reagire” è il verbo che si è fatto carne nello spogliatoio virtussino. Una parola ripetuta come un mantra, con Luca Banchi che ha voluto toccare le corde dell’anima per scuotere i suoi ragazzi. “Stiamo attraversando un periodo complesso, e in questi casi sentirsi uniti e fare quadrato è l’unica cosa che conta. Sia noi che il Partizan abbiamo bisogno di punti, ma dopo sconfitte come quella subita a Barcellona una voglia di rivalsa è il minimo che si possa avvertire. E su quella dovremo far leva: controllare il ritmo del gioco, prendere i tiri migliori, farci trascinare dal calore della Segrafredo Arena. È una serata importante, viviamola nel modo giusto”. Daniel Hackett ha fatto eco alle parole del coach parlando di “curare bene i dettagli, facendo le cose giuste al momento giusto”.

Partizan, settimana nera: ko. con Stella Rossa e Monaco

E ce l’ha pure Obradovic, che sarà più rosso del solito in viso pensando alle due sconfitte incassate in una settimana sin qui stregata: ha aperto il vaso di Pandora quella nel derby di ABA Liga contro i rivali storici della Stella Rossa (7 punti per Teodosic, in uscita dalla panchina), ha rinfocolato la mini crisi il netto ko. incassato nel Principato di Monaco contro Mike James e compagni.

All’andata, storia vecchia poco più di un mese, la Virtus sbancò Belgrado e al ritorno venne festeggiata da migliaia di tifosi, che l’attesero fino a tarda notte in aeroporto. Stasera servirà ancora quel calore per cercare di rimettersi in carreggiata e rinsaldare un posto play-off che Bologna merita per davvero.