Bastianini: "Rapporto con Bagnaia? Tanti vogliono una sfida tra italiani"

Il nuovo pilota della Ducati: "Penso che Marc Márquez sappia di essere stato il numero uno. Ora, in questo momento, non lo so".

31-01-2023 21:53

In una lunga intervista a Marca, Bastianini ha parlato così in vista della nuova annata: “Penso che sia ovvio che sappiamo che la moto sia competitiva e che la squadra sia al massimo livello. Ma, ovviamente, si tratta del mio primo anno con loro, quindi dovrò dare il 100% sotto ogni punto di vista. Il mio compagno di scuderia è già campione del mondo, per cui dovrò seguire le sue orme per raggiungere il mio obiettivo”.

Sulle voci del rapporto con Bagnaia, Bastianini ammette: “Sinceramente non lo capiamo, ma è così, non possiamo farci niente. Il perchè di questi discorsi? Forse perchè è da tanto che non c’è un duello tra due piloti italiani ed è quello che vorrebbero tutti. Dal mio punto di vista, sia chiaro, cercherò di puntare al titolo e lottare in pista con Pecco, sarebbe un grande risultato, ma davvero tra noi tutto va per il meglio e non c’è nessuno screzio”.

In Spagna recentemente hanno scritto di “possibili scintille in arrivo” con Bagnaia dopo una intervista dello stesso Bastianini, ma il pilota di Rimini ha voluto precisare: “Le scintille? No, una frase totalmente estrapolata e decontestualizzata. Si deve sempre esagerare ogni dichiarazione e superare i limiti. Io con Pecco ho un ottimo rapporto e non penso proprio che si possa incrinare perchè saremo compagni di squadra”.

Non solo Bagnaia, la Ducati è ricca di piloti forti per Bastianini: “Non saremo gli unici in pista, sono convinto che emergerà anche qualcun altro. Marco Bezzecchi o Fabio Di Giannantonio, per esempio, hanno tutto il potenziale per lottare per il vertice e mi piacerebbe che ci fosse il maggior numero di italiani possibile al top della categoria”.

Tra i favoriti per il titolo, ovviamente, non mancherà Marc Marquez: “Penso che Marc Márquez sappia di essere stato il numero uno. Ora, in questo momento, non lo so. I risultati dicono che ora il numero uno è Pecco. Ma vedremo. Penso che arriverà al via della stagione al massimo della forma, lo capiamo da come si sta allenando duramente, e sarà certamente un contendente per il titolo“, ha concluso Bastianini.