Bayer Leverkusen-Milan, moviola: proteste per quattro rigori negati, bufera sull’arbitro

La prova di Scharer nella seconda giornata di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto svizzero ha ammonito quattro giocatori

Agli Europei del 2024 Scharer, la scelta per Bayer-Milan, era molto quotato ed era tra i candidati anche per la finale, che poi fu affidata al francese Letexiere. Scharer fu impiegato in due circostanze, entrambe nella fase a gironi: nell’1-1 tra Slovenia e Danimarca e nel successo per 2-0 della Georgia di Kvaratskhelia sul Portogallo di Cristiano Ronaldo all’ultima giornata. Internazionale dal 2015, Scharer ha diretto anche Real Madrid-Atalanta dello scorso 14 agosto, valido per la finale della Supercoppa Europea portata a casa dai ‘Blancos’ col punteggio di 2-0. Classe 1988 Sandro Scharer ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa.

In Champions League, ha diretto la partita della fase a gironi tra Inter e la Real Sociedad, conclusa a reti inviolate. Scharer è abbonato invece alla nazionale italiana, che ha diretto 4 volte. L’ultimo precedente il successo degli azzurri di Spalletti in Francia per 3-1. In molte occasioni, comprese le partite arbitrate agli Europei, Scharer ha manifestato un’abitudine particolare, ovvero quella di segnarsi gli ammoniti a penna sulla mano e non sul taccuino. Certamente, in questo modo l’arbitro riesce a tenere sempre sott’occhio quali calciatori hanno già ricevuto il cartellino giallo, anche se c’è inevitabilmente il rischio che con il sudore la scritta a penna sulla mano possa risultare difficilmente decifrabile.

I precedenti di Scharer con il Milan

Un solo precedente con i rossoneri: il successo in Champions per 1-0 sul Tottenham.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti De Almeida ed Erni con IV uomo Tschudi, al Var San e all’Avar l’olandese van Boekel, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: 8’ Garcia, 74’ Frimpong, 84’ Morata, 90’+3 Chukwueze. Recupero: 2′ 1T, 4’ 2T.

Bayer-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. All’8’ primo giallo: è per Garcia per fallo netto su Pulisic, che sulla fascia destra gli stava scappando in velocità. Al 21′ gol annullato ai tedeschi. Frimpong è leggermente in fuorigioco prima di fare il cross sul quale Boniface non aveva sbagliato. Al 30′ manata netta di Tapsoba sulla faccia di Theo Hernandez, tutto sotto gli occhi dell’arbitro, che richiama il difensore del Bayer senza ammonirlo. Al 41′ Abraham fermato in area tedesca, l’inglese sfonda in area, resiste ai contatti, si libera per calciare col sinistro ma dietro rimonta Tapsoba che con l’anca lo sbilancia e lo fa cadere. L’arbitro dice che è tutto regolare tra le proteste rossonere. Al 45′ A terra Adli del Bayer Leverkusen dopo un contatto con Tomori. Tutto ok per il sig. Scharer nonostante la protesta del centrocampista di casa.

Al 74’ ammonito Frimpong che non trattiene la corsa sull’uscita di Maignan e lo tocca quando avrebbe potuto evitarlo. Al 78′ anticipo rischioso di Tah su Morata in area, lo spagnolo va giù, c’è un check al VAR, ma è tutto buono e si riprende. Giallo all’84’ anche per Morata, per proteste. Al 92′ Loftus Cheek toccato da Hincapie. Altro rigore richiesto dal Milan, ma l’intervento avviene appena fuori area. Il piede del centrocampista del Milan è fuori dalla linea che delimita l’area di rigore. Il problema è che l’arbitro non assegna neanche la punizione in favore dei rossoneri. Infine al 93′ ammonito Chukwueze. Bayer-Milan finisce 1-0.