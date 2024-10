Milan, la decisione di Scharer su Loftus-Cheek fa discutere. Il litigio tra Tomori e Leao scatena i tifosi

Le decisioni arbitrali nel corso del match tra Bayer Leverkusen e rossoneri fanno arrabbiare i tifosi del Milan. Tomori sgrida Leao: il portoghese ancora una volta sul banco degli imputati

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una serata sfortunata per il Milan che torna a casa con zero punti dalla trasferta contro il Leverkusen. I rossoneri hanno giocato una buona partita, nel secondo tempo tante occasioni sbagliate e anche tante proteste per alcune decisioni arbitrali che fanno discutere. E non mancano le polemiche per la prova di Leao.

Le proteste contro l’arbitro Scharer

Sui social i tifosi del Milan parlano senza mezzi termini di “vergogna europea” in riferimento alla direzione arbitrale di Scharer. Nei minuti finali del match i rossoneri reclamano per due calci di rigore prima per un contatto subito da Morata in area in cui l’attaccante spagnolo sembra arrivare per primo sulla palla e poi subisce l’intervento del difensore avversario. Il direttore di gara verifica con il Var e decide di far continuare il match. L’episodio che fa più discutere arriva qualche minuto più tardi con un intervento in ritardo di Hincapie su Loftus-Cheek, gli estremi per l’intervento del Var ci sarebbero tutti ma ancora una volta si decide di far continuare.

La protesta dei tifosi sui social è veemente: “Devono farsi sentire, ennesima patita decisa a tavolino da un arbitro che ha deciso di fare la prima donna. Ci sono almeno un paio di situazioni da rigore da rivedere e mancano delle ammonizioni sacrosante”, scrive Elisa. “Un arbitraggio a dir poco imbarazzante. Da promozione. Ma il Var che vede da quegli schermi?”, commenta invece Matteo. Anche Luca se la prende con il fischietto svizzero: “E’ stato il peggior in campo, inadeguato”.

Bayer-Milan: le pagelle

Anche Costacurta nel mirino dei tifosi

Negli studi di Sky c’è anche Billy Costacurta che prova ad analizzare l’occasione che ha visto protagonista Loftus-Cheek:

“Rivedendolo c’è un contatto ma non si capisce bene l’intensità dello scontro, l’arbitro è lì vicino. C’è contatto ma questo non vuol dire che ci sia rigore, il contatto è un po’ leggero. Ho visto che al Borussia hanno dato un rigore così, non mi sembra un rigore netto ma ci sono partite in cui questi rigori li hanno dato”. Parole che però non sono piaciute ai tifosi rossoneri che si lanciano all’attacco: “Ormai è più interista di Materazzi”.

Leao, Emerson e Loftus-Cheek sul banco degli imputati

La prestazione del Milan è stata comunque positiva, soprattutto nel secondo tempo e sul campo di una squadra molto temibile come il Bayer Leverksen. I rossoneri hanno faticato un po’ nel primo tempo ma nella ripresa sono venuti fuori bene e avrebbero meritato il pareggio. In tanti applaudono la prova della squadra a dimostrazione di una crescita dopo un avvio difficile. Ma finisce sul banco degli imputati anche Rafael Leao. E sui social viene fuori un video in cui Tomori riprende il portoghese che torna in difesa troppo lentamente su un’azione del Bayer alla fine del primo tempo, e il numero 10 che dopo lo manda platealmente a quel paese.

“Dovresti cambiare nome in Fantasmao. Ogni tanto gli attributi portali in campo, non lasciarli sempre negli spogliatoi. Appena cresce l’intensità e servono gli attributi. Dovresti essere il leader tecnico”, scrive un tifoso. E ancora: “Ogni volta sparisce quando ne abbiamo più bisogno”. Ma il portoghese non è il solo a finire sul banco degli imputati con lui ci vanno anche Loftus-Cheek ed Emerson Royal.

