Bayern Monaco-Lazio, Sarri: "Gol sprecati? Ci penso da settimane. Grande divario"

Le dichiarazioni dell'allenatore della Lazio dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Si è visto il vero Bayern Monaco. Cambio di sistema? Neanche per sogno"

05-03-2024 23:49

Termina agli ottavi di finale di Champions League il sogno della Lazio, che cade al tappeto sotto i colpi del Bayern Monaco. La doppietta di Kane e l’eterno Muller bastano per rimontare la vittoria dell’andata dei biancocelesti. Sarri e gli altri protagonisti hanno analizzato la sconfitta ai microfoni di Sky.

Bayern Monaco-Lazio, le dichiarazioni di Sarri

Queste le parole dell’allenatore della Lazio: “Fino al secondo gol abbiamo giocato a buon livelli. Stasera si è visto il Bayern vero, che in questa manifestazione riesce a tirar fuori tutto. Abbiamo cestinato una grande occasione, poi la rete del raddoppio ci ha fatto entrare nello spogliatoio con poca convinzione. Gol sprecati? E’ da due settimane che ci penso, poteva essere un’altra storia, ma il divario tecnico è evidente. Cambio di sistema? Neanche per sogno. La differenza di intensità è dovuta anche ai valori. Percorso positivo? Certamente sì. Se riusciremo a conquistare un posto Champions? In campionato non siamo riusciti a fare bene come nelle coppe e vedremo se riusciremo a risalire la classifica, è difficile”.

Provedel: “Non abbiamo avuto il ritmo da Champions”

Provedel ha parlato del match: “Fino al gol la partita è stata equilibrata e abbiamo anche sprecato. Dopo la rete di Kane è cambiato qualcosa e non siamo riusciti a stare in campo come prima. Come mai? Non lo so dire, purtroppo è andata così ed è davvero un peccato. Nonostante la loro superiorità tecnica eravamo riusciti a creare. Tanta intensità? Il ritmo della Champions League è questo, che non abbiamo avuto fino alla fine e i valori in campo sono emersi. Credo che questo percorso debba essere uno stimolo e deve darci consapevolezza per il futuro. Il gol con l’Atletico? Solo un piacevole ricordo, mi dispiace non aver fatto qualcosa in più“.

Tuchel: “Sogno di chiudere con la Champions”

De Ligt ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla netta vittoria del Bayern: “Abbiamo fatto una buona partita. Siamo in un periodo difficili, ma dobbiamo essere forti insieme e quello di oggi è un primo step. Dopo i primi tre mesi fuori per l’infortunio, ora mi sento molto bene e sono felice di aiutare la squadra. Situazione Tuchel? Di solito non succede, ma abbiamo giocatori che hanno vinto tutto e dobbiamo andare oltre. Nelle ultime partite era mancata anche la capacità di soffrire”.

Anche l’allenatore dei bavaresi ha parlato del match: “Provo orgoglio e gioia, avevamo grandi aspettative. Abbiamo giocato con pazienza e in modo organizzato e abbiamo segnato al momento giusto. Ora non avremo molto tempo per godere della vittoria, dobbiamo preparare la prossima partita in Bundesliga. Sogno Champions? Dai quarti tutti lo fanno“.