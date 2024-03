Champions League. Mbappè incontenibile, il Psg batte 2-1 la Real Sociedad e vola ai quarti

Nell'altra partita degli ottavi di finale, i parigini eliminano i baschi: dopo il 2-0 dell'andata in Francia, arriva il successo con due grandi gol dell'attaccante promesso sposo del Real Madrid

05-03-2024 23:07

Il Psg passa ai quarti di finale di Champions League dopo il successo per 2-1 in casa della Real Sociedad, dopo il 2-0 ottenuto a Parigi, grazie alla doppietta di Mbappé. Il numero 7 del Psg va a segno al 15′ con un tiro nell’angolino in basso a destra e al 56′ con un tiro nell’angolo opposto. All’89’ la Real Sociedad rende meno amara la sconfitta con un gol di Merino.

Mbappè trascina il Psg ai quarti

Il fuoriclasse francese, dopo la rete realizzata al Parc des Princes, si ripete alla Reale Arena di San Sebastian con una doppietta che manda il Paris Saint-Germain ai quarti di finale di Champions League dopo due anni in cui a corsa dei parigini si era fermata agli ottavi di finale. Deludente la Real Sociedad, che dopo aver spaventato l’Inter nei gironi, non dà mai l’impressione di poter rimontare il 2-0 dell’andata. Mbappé sblocca dopo 15′ con una conclusione da posizione defilata dopo una grande azione personale, poi fa doppietta nella ripresa, lanciato in campo aperto con una conclusione di destro sul primo palo. L’unico brivido per Donnarumma lo regala Barrenetxea: il numero 7 segna ma il VAR annulla per fuorigioco. Nel finale arriva il gol della bandiera firmato da Merino, che rende meno amara l’eliminazione. L’unica brutta notizia della serata per i transalpini è il cartellino giallo ricevuto da Hakimi: l’ex terzino di Inter e Real Madrid era diffidato e sarà squalificato.

Rivivi qui le emozioni di Real Sociedad-Psg

Real Sociedad-Psg 1-2: il tabellino

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro 6; Traorè 5.5, Le Normand 6, Zubeldia 5.5, Galan 6; Brais Mendez 6 (16’st Turrientes 6), Zubimendi 6 (38’st Olasagasti sv), Merino 6.5, Becker 5.5 (16’st Barrenetxea 6); Kubo 6.5, Oyarzabal 5.5 (32’st André Silva 6). In panchina: Marrero, Tierney, Sadiq, Marin, Magunazelaia, Aramburu, Pacheco, Gonzalez. Allenatore: Alguacil 5.

PSG (4-3-3): Donnarumma 6.5; Hakimi 6.5 (37’st Soler sv), Hernandez 6, Beraldo 6.5, Mendes 6 (17’st Mukiele 5.5); Zaire Emery 6, Vitinha 6, Fabian Ruiz 5.5 (32’st Ugarte 6); Dembelé 6 (37’st Kolo Muani sv), Mbappé 7.5, Barcola 5.5 (1’st Lee 6.5). In panchina: Navas, Tenas, Mayulu, Marquinhos, Gadou, Danilo Pereira, Ramos. Allenatore: Luis Enrique 6.

ARBITRO: Oliver (Gbr) 6.

RETI: 15’pt e 11’st Mbappé, 43’st Merino.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottima condizione, circa 40.000 spettatori presenti. Ammoniti: Kubo, Zubeldia, Mendes, Hakimi, Dembelé. Angoli: 6-4 per la Real Sociedad. Recupero: 4′; 3′.