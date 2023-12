Donnarumma sempre peggio col Psg, Vicario eroe in Premier: i tifosi vogliono il sorpasso in Nazionale

Dopo le papere in Champions l’ex Milan espulso ieri dopo 10 minuti contro il Le Havre, mentre il numero uno del Tottenham brilla ancora: molti chiedono a Spalletti di affidargli la porta dell’Italia

04-12-2023 15:01

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Che per Luciano Spalletti sia arrivato il momento di scegliere un nuovo portiere per l’Italia? La risposta è sì secondo molti tifosi della Nazionale, che vorrebbero Guglielmo Vicario titolare agli Europei al posto di Gigio Donnarumma: il numero uno del Tottenham sta vivendo un momento d’oro in Premier League, mentre l’ex Milan è stato protagonista ieri di un altro errore col Psg nella partita contro il Le Havre.

Portiere dell’Italia: Vicario si candida al sorpasso su Donnarumma

Donnarumma in panchina e Vicario titolare dell’Italia: sono sempre di più sui social network i tifosi della Nazionale che chiedono al c.t. Luciano Spalletti di sovvertire la gerarchia per il ruolo di portiere della squadra azzurra. Una richiesta motivata dall’involuzione con la maglia del Psg di Gigio Donnarumma, accompagnata da prestazioni sempre più convincenti di Guglielmo Vicario, alla sua prima stagione in Premier League con il Tottenham.

Psg, altro errore per Donnarumma

Le ultime settimane, infatti, non sono state affatto facili per Donnarumma. A fine novembre l’ex portiere del Milan è finito sotto accusa per gli errori commessi nella partita di Ligue 1 contro il Monaco, con il gol regalato a Minamino nella partita poi vinta dai parigini per 5-2, e soprattutto per la papera commessa in Champions League nel pareggio contro il Newcastle, con la respinta corta che ha favorito il gol degli inglesi, firmato da Isak. Ieri Donnarumma ha fatto anche peggio, venendo espulso dopo soli 10 minuti del match con il Le Havre per un fallaccio ai danni dell’attaccante avversario Casemir. Pur giocando in 10, il Psg è comunque riuscito a vincere per 2-0.

Vicario e il momento d’oro al Tottenham

Arrivato in estate dall’Empoli, Vicario ha invece impiegato pochissimo per affermarsi come uno dei migliori portieri della Premier League, contribuendo con le sue parate all’ottimo campionato del Tottenham, squadra votata all’attacco e che subisce un alto numero di tiri in porta per gara (oltre 13 secondo i dati di StatsBomb). Ieri ha subito 3 gol nel pareggio con il Manchester City, ma ne ha evitati almeno un altro paio, ricevendo ancora una volta i complimenti dei tifosi degli Spurs, per i quali è già un idolo.

Nazionale, i tifosi vogliono Vicario come portiere titolare

Molti tifosi della Nazionale, dunque, sono tornati ieri a chiedere al c.t. Spalletti di sovvertire la gerarchia per il ruolo di portiere dell’Italia ai prossimi Europei. “Al momento Vicario è nettamente meglio di Donnarumma, Spalletti deve adeguarsi”, sottolinea Giovanni su Facebook. “Cos’altro deve fare Vicario per essere titolare nell?italia e togliere il posto a quella statua che c’è oggi?”, si chiede Davide. “Vicario è di gran lunga il miglior portiere italiano, nei test di marzo Spalletti deve provarlo titolare”, suggerisce Claudio. Massimo va addirittura oltre: “Vicario in questo momento è il miglior portiere al mondo: ha testa, concentrazione, agilità, posizione, rapidità nell’uno contro uno. Donnarumma è molto al di sotto”.