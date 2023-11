Donnarumma e Maignan, destino comune: sotto attacco passato e presente del Milan

Stampa francese e tifosi contestano il portiere del Psg per le papere contro Monaco e Newcastle, i supporter rossoneri non risparmiano il numero 1 per gli errori contro il Borussia Dortmund

29-11-2023 17:07

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Passato e presente del Milan accomunati da un momento decisamente no: Gigio Donnarumma e Mike Maignan sono finiti sotto accusa da parte di stampa e rispettivi tifosi per gli errori commessi nella giornata di ieri in Champions League contro Newcastle e Borussia Dortmund.

Psg, periodo da dimenticare per Donnarumma

Da quando è arrivato al Psg, Gigio Donnarumma è stato spesso messo nel mirino da parte dei tifosi francesi, ma raramente l’ex portiere del Milan ha vissuto cinque giorni come questi. Venerdì Donnarumma era stato criticato per un paio di errori nella partita vinta dai parigini sul Monaco, in particolare per il rinvio sballato con il quale aveva regalato la rete dell’1-1 a Minamino.

Ieri poi contro il Newcastle un’altra papera, con la respinta corta in occasione del gol dell’1-0 di Isak, pareggiato solo nei minuti di recupero da Mbappé su rigore. Isak che avrebbe potuto segnare anche prima, approfittando di un altro passaggio sbagliato da Donnarumma ad Hakimi.

L’ex Milan Donnarumma sotto attacco di stampa e tifosi

Già poco amato dai tifosi del Psg, che lo hanno puntualmente preso di mira sui social network durante e dopo la partita con il Newcastle, Donnarumma s’è ritrovato oggi sotto attacco anche da parte della stampa francese: bocciatura totale da parte de L’Equipe, Le Parisien e anche di FranceTV che gli hanno tutti affibbiato un 3 in pagella (l’equivalente del 4 in Italia).

Milan, i tifosi se la prendono anche con Maignan

Mentre Donnarumma è nella tempesta, pare essere finita anche la luna di miele tra i tifosi del Milan e Mike Maignan. Il portiere dello scudetto, osannato nelle ultime due stagioni, è finito nel mirino dei tifosi rossoneri dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund che ha di fatto spinto la squadra di Stefano Pioli sull’orlo dell’eliminazione dalla Champions League.

“Maignan poteva parare il secondo e il terzo gol. È stato decisivo in negativo”, commenta su X Alessandro. Ma sui social c’è anche chi attacca il francese in maniera più dura, come Elnino: “Interessante vedere come la gente solo ora si renda conto del fatto che Maignan è un portiere come tutti gli altri”. “Si può dire che Maignan ha sbagliato o no?” domanda Duca. “Quando fa bene viene esaltato come fosse un nuovo messia, quando fa male (e sta capitando quest’anno) si tace perché criticare è lesa maestà”, aggiunge Fefo.