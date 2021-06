Belgio, Tielemans avvisa: "Contro l’Italia fondamentali i dettagli"

Il Belgio vuole proseguire il proprio cammino ad Euro 2020 e per farlo dovrà battere l’Italia venerdì sera nello scontro che metterà in palio un posto in semifinale.

La missione per i Diavoli Rossi non è delle più semplici ma, come ha ammesso in conferenza stampa Youri Tielemans, alla nazionale di Martinez non mancano le qualità per sorprendere Chiellini e compagni in un match che si preannuncia molto fisico e tirato.

“La chiave della partita contro l’Italia? Si giocherà nei dettagli. Una fase della partita può cambiare tutto sia a nostro favore o contro di noi. Sarà un match molto fisico” ha dichiarato il centrocampista del Leicester.

“Hanno una buona squadra in generale, un centrocampo forte. Dobbiamo contenerli, dobbiamo vincerla anche tatticamente. Non siamo ancora i favoriti. Ci sono ancora grandi paesi nonostante l’eliminazione di Francia e Olanda” ha affermato Tielemans prima di ribadire come, a prescindere dai compagni che scenderanno in campo con lui, il suo ruolo non cambierà.

“Con o senza Hazard e De Bruyne il mio compito non cambia. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Certo, sono grandi giocatori, importanti per la squadra e se non ci saranno non sarà lo stesso”.

