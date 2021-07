Belgio, Witsel teme il centrocampo dell’Italia

Limitare le iniziative e la libertà del centrocampo azzurro. È questo ciò su cui si è focalizzato Axel Witsel parlando ai giornalisti 24 ore prima della sfida dei quarti di finale contro l’Italia.

Per l’esperto giocatore del Dortmund infatti le qualità di uomini come Jorginho e Verratti rappresentano una delle minacce principali per la compagine belga la quale, a suo avviso, dovrà far di tutto per contenere l’inventiva dei registi tricolori.

“Hanno un grande centrocampo ma non siamo qui per adattarci a loro e credo viceversa. Rimarremo concentrati negli ultimi minuti a differenza del Portogallo dove ci siamo addormentati nel finale. Noi abbiamo più individualità, loro sono una bella squadra e il loro gioco mi piace molto.

Quando li ho visti in tv mi sono piaciuti, non sarà una partita facile. Hanno giocatori come Jorginho e Verratti in mezzo che sono molto talentuosi, di gran qualità. Se riuscissimo a fermarli, potremmo fargli male ma non sarà affatto semplice. La gara contro l’Austria dell’Italia deve servirci da esempio” ha dichiarato il trentaduenne centrocampista belga in conferenza stampa.

OMNISPORT | 01-07-2021 21:13