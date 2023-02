Benevento: Cannavaro a rischio e Foggia contestato

La sconfitta interna contro il Venezia aggrava la crisi degli Stregoni

04-02-2023 16:49

La sconfitta interna del Benevento contro il Venezia ha aggravato la crisi degli Stregoni, ora al penultimo posto della classifica di Serie B. Il direttore sportivo Pasquale Foggia è stato fortemente contestato al termine del match casalingo con i lagunari, e si è fatta ora critica la situazione di Fabio Cannavaro.

Il campione del mondo 2006 ha ottenuto 16 punti in 17 partite e non è riuscito a dare un gioco ai giallorossi nonostante una rosa di buon livello: la sua panchina è in bilico, riporta Tuttomercatoweb. Cannavaro si era già dimesso dopo il ko con il Como, ma la società aveva respinto le dimissioni.