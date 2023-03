Benevento, Stellone: "Dobbiamo fare punti a Bari"

Il tecnico dei giallorossi: "Dobbiamo riscattarci dopo il ko con il Pisa"

31-03-2023 20:45

Il tecnico del Benevento Stellone ha parlato in vista della partita contro il Bari: “Contro il Pisa, dove è arrivata una sconfitta meritata, abbiamo fatto un passo indietro rispetto a quanto avevamo fatto vedere, è stata una partita negativa come a volte capita nel corso di un’annata. La pausa è stata importante per migliorare su tanti aspetti anche se quando ci arrivi con una sconfitta passi due settimane di sconforto, da quel punto di vista era meglio giocare subito”.

Contro i Galletti è necessaria una vittoria: “Ci servono punti, siamo consapevoli che mancano otto gare e siamo in un momento di difficoltà in classifica. Sulla carta quella contro il Bari è una partita difficile, i pugliesi sono una squadra forte con grande entusiasmo che non ha mai avuto picchi negativi e saranno vogliosi di riscattarsi dopo la sconfitta di Terni. Dobbiamo però fare punti per affrontare SPAL e Reggina con un’altra testa e quindi metteremo in campo rabbia, coraggio e spirito. Conoscere i risultati delle altre può essere un pro o un contro, ma non dobbiamo pensarci. L’obiettivo è affrontare il Bari come se fosse l’ultima di campionato e portare a casa punti”.