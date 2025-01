Bentancur, la paura poi il messaggio dall’ospedale: cosa è successo e come sta ora l’ex giocatore della Juventus

Attimi di paura durante la semifinale di Carabao Cup tra Tottenham e Liverpool: Bentancur vittima di un malore dopo una testata, l'ultimo aggiornamento sulle sue condizioni

Il crollo rovinoso. L’intervento dei medici nel silenzio generale dettato dallo spavento. La maschera dell’ossigeno. L’uscita in barella. Quanto successo all’ex Juventus Rodrigo Bentancur nel corso della semifinale di Carabao Cup tra Tottenham e Liverpool ha immediatamente riportato al malore accusato da Bove in Fiorentina-Inter. Per fortuna sono arrivati aggiornamenti positivi proprio dal centrocampista uruguaiano.

Malore Bentancur: che cosa è successo all’ex Juventus

Bentancur si è sentito male nelle battute iniziali della semifinale di Coppa di Lega inglese tra il Tottenham e il Liverpool, poi vinta dagli Spurs 1-0 grazie al gol di Bergvall in zona Cesarini. A differenza di Bove, vittima di un arresto cardiaco a gioco fermo, il 27enne, che in Italia ha indossato la maglia della Juventus prima di essere ceduto agli Spurs, è rimasto a terra come privo di sensi dopo aver spizzato il pallone di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dal compagno di squadra Pedro Porro.

Accortosi della gravità della situazione, l’arbitro ha sospeso il match per diversi minuti così da consentire il celere intervento dei sanitari. Si sono vissuti attimi drammatici, interminabili, nell’impianto londinese casa del Tottenham. I medici hanno soccorso il sudamericano applicandogli una maschera per l’ossigeno, prima di trasportarlo via in barella.

Niente stop alla partita e la nota del Tottenham

Se nel caso di Fiorentina-Inter si è optato per la sospensione della partita, Tottenham-Liverpool si è giocata fino al triplice fischio. Un segnale, questo, incoraggiante sulle condizioni dell’uruguaiano, tra l’altro tornato in campo solo di recente dopo aver scontato una squalifica di sette turni per commenti razzisti all’indirizzo del compagno di squadra Son.

A fare chiarezza sullo stato di salute di Bentancur è stato il suo club attraverso una nota diffusa in tarda serata: “Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli”.

Bentancur: il gesto dall’ospedale che fan ben sperare

Successivamente è stato lo stesso centrocampista a fugare ogni dubbio tranquillizzando i tifosi e i suoi quasi due milioni di follower attraverso una storia su Instagram dall’ospedale in cui è attualmente ricoverato per essere sottoposto a ulteriori accertamenti.

Bentancur ha infatti postato uno scatto in cui si mostra sorridente con la compagna, mostrando il pollice alzato. “Bene ragazzi – ha scritto -. Grazie per i messaggi e congratulazioni per la vittoria”.