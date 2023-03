Inter e Milan si preparano ai quarti di finale di Champions League ma tra le due società ci sono differenze significative nel prezzo dei biglietti: sui social la protesta dei tifosi

23-03-2023 20:46

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Voglia di Champions League. Milano si prepara a vivere alla grande l’appuntamento con la massima competizione continentale in programma nelle due settimane successive a Pasqua. Inter e Milan sono pronte a dare battaglia nei quarti di finale e i loro tifosi non vogliono far mancare il giusto supporto.

Inter e Milan: comincia la vendita per gli abbonati

Sui siti di Inter e Milan è già cominciata la caccia al biglietto che in questa momento consente un diritto di prelazione ai tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento per il campionato. E già ad una prima occhiata le differenze tra le due società sono piuttosto evidente. Per la gara tra Milan e Napoli si parte dai 59 euro mentre per assistere alla gara tra Inter e Benfica si può trovare posto nel terzo anello verde già a partire da 45 euro. E salendo ancora e spostandosi in altri settori la differenza si fa ancora più evidenze. Il secondo arancio costerà 99 euro per i tifosi nerazzurri e tra i 109 e i 129 per i rossoneri, la poltroncina ha variazione di prezzo che vanno dai 50 ai 70 euro.

Prezzi Champions, sui social la protesta per le differenze tra Inter e Milan

Le disparità tra i prezzi delle due squadre di Milano salta subito all’occhio e sui social quale migliore occasione per lanciarsi in accuse reciproche. “I prezzi per vedere l’Inter sono già alti – scrive Piacere – ma quelli del Milan sono semplicemente folli”. Mentre Luigi si schiera a favore del club nerazzurro: “Al netto dei grandi problemi tutti riconosciuti, quando si parla della nostra proprietà si dovrebbero apprezzare anche queste cose”.

Milan, l’ennesima spallata di Cardinale all’Inter sulla questione stadio

Se i prezzi di San Siro in occasione delle due serate di Champions League fanno discutere, ad incendiare ancora di più la polemica in mattinata sono arrivate le parole del sindaco di Milano Sala sulla questione stadio, con il primo cittadino che ha confermato la volontà del Milan di procedere sul progetto La Maura. “Incredibile, è sempre un domani vediamo, mi diranno, faremo. Sono 5 anni e ancora non si è concluso niente”. Anche Roberto sembra piuttosto scettico: “Se aspettiamo La Maura lo stadio lo facciamo nel 2040”.