Europa League, Bodo Glimt-Lazio: le probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Biancocelesti di scena in Norvegia per l'andata dei quarti di finale di Europa League: dubbio Castellanos, le probabili formazioni e dove seguire la partita in tv e streaming

Dopo la vittoria in campionato sul campo dell’Atalanta, la Lazio va a caccia di conferme pure in Europa League: stasera è di scena in Norvegia, in casa del sorprendente Bodo Glimt, per la gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Bodo Glimt-Lazio, quando si gioca

Prima del derby con la Roma, la Lazio è volata in Norvegia per il primo dei due impegni dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo Glimt. Per la prima volta nella sua storia il Bodo è tra le prime 8 della competizione europea. Impressionante il ruolo di marcia interno dei norvegesi: 5 vittorie nei 6 incontri disputati all’Aspmyra Stadion.

La Lazio, reduce dal prezioso successo in campionato sul campo dell’Atalanta, è tornata ad affrontare un quarto di Europa League dopo 7 stagioni e non ha nessuna intenzione di cedere il passo. Agli ottavi di finale, la squadra di Baroni ha avuto la meglio in un sofferto doppio scontro con gli slovacchi del Viktoria Plzen. Tra l’altro le norvegesi portano bene alla Lazio: un solo precedente nelle coppe europee, che risale all’Europa League 2014-2015, con il doppio successo sul Rosenborg.

Non è la prima volta che il Bodo Glimt affronta una squadra italiana e, in particolar modo, romana. Clamoroso fu il 6-1 che impose alla Roma il 21 ottobre del 2021, nella fase a gironi di Conference League. Concesse il bis ai quarti di finale (2-1 in Norvegia), prima di essere eliminato dai giallorossi di José Mourinho con il 4-0 maturato all’Olimpico. Inoltre il Bodo Glimt ha vinto le ultime 3 gare giocate in casa contro formazioni italiane, battendo la Sampdoria oltre che la Roma. Ecco le informazioni per seguire l’incontro Bodo Glimt-Lazio, in programma questa sera alle 18.45, in diretta TV e streaming:

Partita: Bodo Glimt-Lazio

Dove: Stadio Aspmyra, di Bodo

Quando: giovedì 10 aprile 2025

Orario: 18:45

Diretta Tv e streaming: Sky Sport Uno (201), Sky Go, NOW Tv

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Bodo Glimt-Lazio in tv e streaming

Bodo Glimt-Lazio, in programma alle ore 18.45 allo stadio Aspmyra di Bodo, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno (201). In alternativa l’incontro potrà essere seguito anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now, sui dispositivi mobili (smartphone, tablet…) e fissi, tramite l’accesso all’app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick Tv.

Bodo Glimt-Lazio, le probabili formazioni

La Lazio si presenta a Bodo con il dubbio Castellanos. In attacco è favorito Dia, lo spagnolo potrebbe subentrare dalla panchina. Alle spalle dell’ex Salernitana dovrebbero agire Isaksen, a segno a Bergamo nell’ultimo turno di campionato, Pedro e Zaccagni. Il Bodo Glimt scenderà in campo con il 4-3-3. Nel tridente d’attacco troveranno spazio Sorli, Hogh e Blomberg. In mediana Berg. La difesa sarà guidata da Bjortuft e Gundersen a protezione di Haikin.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Sorli, Hogh, Blomberg. All.: Knutsen.

Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Sorli, Hogh, Blomberg. All.: Knutsen. LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia All.: Baroni.

L’arbitro del match

L’arbitro dell’incontro sarà l’inglese Michael Oliver, coadiuvato dai connazionali Stuart Burt e James Mainwaring. Quarto ufficiale Andrew Madley, al Var ci sarà Jarred Gillet, l’Avar è Stuart Attwell.

Sarà la terza volta del fischietto britannico con la Lazio. Ha già diretto la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Galatasaray (1-1 in Turchia) e nel 2020 il match contro lo Zenit, valevole per la fase a gironi di Champions League, vinto 3-1 dai biancocelesti.