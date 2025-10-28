Bolelli e Vavassori conquistano le Finals: arrivano anche i complimenti di Sinner. Se arriva Musetti per l’Italia sarà record

Per il secondo anno di fila la coppia di doppio è qualificata per le Finals. “Era il nostro obiettivo”. Sinner li omaggia: “Sono veramente forti”

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Hanno dovuto penare un po’ più del dovuto, ma alla fine quello di cui andavano in cerca l’hanno ottenuto: per il secondo anno consecutivo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati tra le 8 coppie che disputeranno le Nitto ATP Finals. Con un proposito piuttosto chiaro riferito a quello che è stato il cammino di un anno fa, fermatosi un po’ a sorpresa nel girone eliminatorio dopo l’illusoria vittoria al debutto.

Missione compiuta: Volandri può sorridere

Stavolta si presenteranno a fari un po’ più spenti Chicco e Wave, che un anno fa erano teste di serie numero 4, mentre quest’anno saranno la coppia numero 7 del seeding.



Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poco male: la vittoria al primo turno a Parigi Nanterre contro il messicano Santiago Gonzalez e l’olandese David Pel (6-2 6-4) ha permesso alla coppia azzurra di staccare il pass per Torino, oltre che trovare un’altra vittoria di valore sulla via che conduce alla Davis. Dove Volandri potrebbe realmente affidarsi a loro nel caso in cui ci fosse bisogno di chiudere i conti “alla bella” nelle sfide che attendono l’Italia, orfana di Sinner e pertanto non più così “centrata” sul singolare.



Una responsabilità alla quale Simone e Andrea non intendono certo sottrarsi, convinti di avere tutti i requisiti per poter adempiere al compito che il capitano chiederà loro.

Soddisfatti e concentrati: “Le Finals era ciò che volevamo da sempre”

A margine del successo in terra francese, Chicco e Wave hanno commentato con grande gioia il traguardo raggiunto. “Conquistare un posto alle Finals è l’obiettivo che ci siamo posti sin dall’inizio della nostra stagione, pertanto siamo contenti di essere riusciti a qualificarci per il secondo anno di fila.



Nonostante abbiamo attraversato un periodo non semplice nelle ultime settimane, da parte nostra c’è sempre stata la volontà di fare il possibile per raggiungere Torino e andare a giocarci le nostre carte”.



“La Davis un sogno: cercheremo di farci trovare pronti”

La coppia azzurra ha voluto anche ringraziare Volandri per la fiducia dimostrata nel decidere di convocarla per la Davis, cosa che non era avvenuta lo scorso anno al netto di un finale di stagione anche migliore di quello corrente.

“Inutile dire che la chiamata di Volandri ci ha dato una grossa carica. Stiamo vivendo settimane bellissime, è una grande emozione rappresentare l’Italia davanti ai nostri tifosi in un momento così denso di significati. Cercheremo di farci trovare pronti e di contribuire a un’altra bellissima cavalcata”.

A Torino l’Italia punta al pokerissimo: manca solo Musetti…

L’obiettivo a stretto giro di posta fa rima con Parigi Nanterre, dove nel secondo turno gli avversari della coppia italiana saranno l’austriaco Alexander Erler e Robert Galloway. A dare una mano a Bolelli e Vavassori sulla via che conduce a Torino c’ha pensato Luciano Darderi, che sullo stesso campo, in coppia con Francisco Cerundolo, ha sconfitto con un doppio 6-4 gli statunitensi Christian Harrison ed Evan King, numeri 8 sia della Race che del tabellone parigino.



Appena dopo la qualificazione per le Finals sono arrivate anche le parole di Jannik Sinner, che si è complimentato con i compagni di nazionale. “Sono due ragazzi veramente forti e sono contento per loro che siano arrivati ancora una volta a Torino, dove speriamo di fare bene nei rispettivi tornei”.



L’Italia ha così eguagliato il numero di atleti al via rispetto a un anno fa: a Sinner e Paolini in singolare e a Bolelli-Vavassori e Paolini-Errani in doppio potrebbe però aggiungersi Lorenzo Musetti nel singolare maschile, cosa che renderebbe la spedizione azzurra la più corposa di sempre.