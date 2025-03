Bologna-Cagliari 2-1, pagelle e moviola: a Orsolini bastano 9’ per ribaltare il match, Italiano rimonta grazie ai cambi

Il tecnico dei felsinei cambia tutto dopo l’intervallo e trova la mossa vincente per rimontare i sardi con Cambiaghi, incerta la prova dell’arbitro

Prima vede le streghe e poi il Paradiso il Bologna. Battuto in rimonta il Cagliari con una doppietta di Orsolini che in soli 9′ a inizio ripresa firma il sorpasso e la zona Europa è sempre più vicina, con 47 punti e il momentaneo quinto posto. Decisivi i cambi di Italiano dopo 45’ da dimenticare, con il neo-entrato Cambiaghi che dà la svolta al match. Al primo tiro in porta – dopo 22′ di sterile dominio del Bologna – il Cagliari fa gol: è Piccoli, al settimo centro stagionale, ad interrompere un digiuno di un mese anticipando tutti indisturbato in area di testa. Il gol smaschera il bluff dei rossoblù di casa che non riescono a reagire, trovano tutti gli spazi chiusi e rischiano anche di subìre il raddoppio. Cambia tutto nella ripresa, a partire dai protagonisti. Italiano rivoluziona la squadra e tra i nuovi ingressi inserisce anche Cambiaghi che dopo neanche 2’ si procura un rigore (generoso) che Orsolini trasforma. L’accoppiata funziona ancora al 10’ quando sempre Orsolini da due passi mette in rete un cioccolatino servito ancora da Cambaghi. E’ il gol partita che fa sognare Bologna, alla sesta vittoria di fila in casa.

Top e flop Bologna

Lucumi 5 . Si perde Piccoli in occasione del gol del vantaggio.

. Si perde Piccoli in occasione del gol del vantaggio. Pobega 6. Gioca anche senza una scarpa per diversi minuti, lottando sempre.

Gioca anche senza una scarpa per diversi minuti, lottando sempre. Orsolini 7. Glaciale dal dischetto sul gol dell’1-1, letale sulla rete del sorpasso. Nove gol stagionali per lui.

Glaciale dal dischetto sul gol dell’1-1, letale sulla rete del sorpasso. Nove gol stagionali per lui. Cambiaghi 7.5 . Entra nella ripresa e cambia la gara, procurandosi il rigore e servendo l’assist del 2-1.

. Entra nella ripresa e cambia la gara, procurandosi il rigore e servendo l’assist del 2-1. Fabbian 6 . Si vede meno di altri ma quando serve lo trovi sempre.

. Si vede meno di altri ma quando serve lo trovi sempre. Dominguez 6,5 . Fantasia, tecnica e idee ma è poco spalleggiato.

. Fantasia, tecnica e idee ma è poco spalleggiato. Castro 5.5. Tanto fumo ma poco arrosto stavolta

Top e flop Cagliari

Caprile 6.5. Poco impegnato ma decisivo con una prodezza tutta di riflessi su Zappa

Poco impegnato ma decisivo con una prodezza tutta di riflessi su Zappa Mina 6 . Ha il suo da fare con Castro, che è una bella gatta da pelare ma se la cava con la fisicità e l’esperienza

. Ha il suo da fare con Castro, che è una bella gatta da pelare ma se la cava con la fisicità e l’esperienza Obert 5.5. Falloso e impreciso in avvio, troppo timido dopo l’ammonizione

Falloso e impreciso in avvio, troppo timido dopo l’ammonizione Felici 5. Entra a inizio ripresa e commette l’ingenuità che costa il rigore.

Entra a inizio ripresa e commette l’ingenuità che costa il rigore. Augello 6.5 . Poco appariscente ma sempre efficace. Suo l’assist per Piccoli e sono quattro in stagione

. Poco appariscente ma sempre efficace. Suo l’assist per Piccoli e sono quattro in stagione Piccoli 6.5. Al posto giusto e al momento giusto ma nella ripresa gli arrivano pochi palloni.

Chi è l’arbitro Zufferli

Tecnicamente in crescita, Zufferli – la scelta per Bologna-Cagliari– è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e l’anno scorso è stato utilizzato poco in A. In stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia. Perfetto nella penultima uscita in Napoli-Verona, così così in Roma-Genoa. E’ stato il suo 12esimo gettone stagionale in A ma come se l’è cavata al Dall’Ara il fischietto di Udine?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Zufferli con Bologna e Cagliari

Per l’arbitro udinese è stata la prima volta in Serie A con il Cagliari, avendo diretto la sola gara in Serie B del 25 febbraio 2023 con il Venezia al Penzo, terminata sullo 0-0. Solo due le gare arbitrate dal 34enne con il Bologna, entrambe terminate con una sconfitta: la prima arrivata in Coppa Italia per 4-5 con la Ternana e la seconda due stagioni fa in Serie A, con il ko interno con il Monza arrivato grazie alla rete di Donati. In stagione Zufferli in Serie A ha estratto 32 cartellini gialli (poco meno 3 di media a partita) e un solo rosso, quello in Milan-Lecce a Bartesaghi.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Fontemurato con Galipò IV uomo, Meraviglia al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito Obert, Makoumbou e Freuler.

Bologna-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare il gol di Piccoli che quando parte evita l’offside. Al 29’ il primo giallo: è per Obert dopo un brutto fallo su Pobega. Al 46’ graziato Makoumbou per un duro intervento su Cambiaghi, subito dopo Cambiaghi viene atterrato in area da Felici, appena entrato. Il contatto sembra lieve ma per l’arbitro Zufferli è rigore che Orsolini realizza. Partita estremamente fallosa ma di cartellini non se ne vedono. Al 76′ segna anche Lucumi ma il gol viene annullato per un dubbio fuorigioco. Al 78′ ammonito Makoumbou per una trattenuta, all’83’ giallo a Freuler per fallo su Felici. Dopo 4′ di recupero Bologna-Cagliari finisce 2-1.