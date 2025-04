Bologna ospiterà la Davis fino al 2027: Sinner giocherà nella nuova Virtus Arena in zona Fiera

Sorpresa: alla conferenza stampa della Virtus Bologna è stata annunciata la sede delle prossime tre fasi finali di Davis. Intanto il patron Zanetti conferma Ivanovic e parla a ruota libera

Il futuro è già qui, perché Bologna vive di basket e non può aspettare che siano gli altri a prendere decisioni per proprio conto. Con la Virtus che dopo aver ritrovato la vetta in LBA, perfettamente in linea per centrare la testa di serie numero 1 in vista dei play-off scudetto, ha deciso di mettere i puntini sulle i e fare chiarezza dopo settimane di voci, illazioni e mal di pancia a livello societario. Che poi soprattutto l’occasione è stata propizia per annunciare qualcosa che col basket c’entra relativamente, sconfinando nell’ambito dello sport più in voga del momento, vale a dire il mondo del tennis a tinte azzurre.

L’annuncio a sorpresa: la Davis a Bologna Fiera per tre anni

Perché Bologna a partire dal 2025 ospiterà la fase finale di Davis Cup per almeno tre anni, così come sottoscritto nell’accordo firmato tra la FITP e la ITF, i due enti che gestiscono la coppa per eccellenza riservata alle squadre nazionali maschili.

Non lo farà però alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, teatro negli ultimi tre anni di uno dei quattro gironi della fase in programma a settembre, quella che qualificava le 8 migliori selezioni per la fase finale (sempre disputata a Malaga): sarà infatti BolognaFiere Group ad allestire la struttura per ospitare il torneo, che nel 2025 sarà quella utilizzata abitualmente dalla Virtus Segafredo di basket per le sue gare casalinghe (aumentata di 600 posti), mentre a partire dal 2026 sarà appunto la nuova casa della Virtus, quella che vedrà la luce al posto del padiglione 35, come ha spiegato il consigliere virtussino Giuseppe Sermasi.

“Dopo mesi di continui rinvii, finalmente alla fine del mese di aprile partiremo con la demolizione dell’area dove sorgerà la nuova casa della Virtus, nonché l’Arena del complesso della Fiera. I lavori termineranno ufficialmente nel 2027, ma già per il novembre del 2026 saremo pronti per consegnare almeno la struttura relativa al palazzo dello sport, quello che dovrà ospitare la fase finale di Davis Cup”. Un’accelerata di notevole rilevanza, anche perché la struttura sarà di proprietà di BolognaFiere Group, che è una compartecipata del Comune, che per 20 anni la darà in uso tramite apposita convenzione alla Virtus.

Prima edizione nell’arena attuale, dal 2026 in quella “nuova”

Sinner, insomma, sa già quale sarà la sua nuova casa in quello che sarà anche e soprattutto il terzo tentativo consecutivo di riportare la Davis in Italia dopo i due trionfi di Malaga.

Bologna così respinge al mittente le proposte arrivate sul tavolo dell’organizzazione, con Torino (che deve difendere anche le Nitto ATP Finals dagli assalti di diverse città estere) e Milano che avevano in animo di ottenere l’organizzazione delle fase finali 2026 e 2027, visto che quelle 2025 erano già previste a Bologna. Forse è proprio questa la ragione che ha portato ad accelerare i lavori, che partiranno tra poche settimane (ma con costi molto lievitati).

Zanetti conferma Ivanovic: “E resteremo in Eurolega”

Di costi, anche in previsione futura, ha parlato Massimo Zanetti, patron di una Virtus che pure sembra essersi messa alle spalle i periodi più delicati. “Questa conferenza stampa serve per fare chiarezza.

Intanto è l’occasione non soltanto per annunciare il via dei lavori della nuova Arena, ma anche per suggellare il rinnovo di Dusko Ivanovic per la prossima stagione. Siamo molto contenti del lavoro svolto dal tecnico: in Europa la situazione era molto complicata, ma i problemi arrivavano da lontano, cioè da un’estate nella quale s’è dovuto fare mercato soltanto a luglio, con quello che restava sulla piazza continentale e con l’impossibilità di mettere a roster elementi di esperienza in ambito Eurolega, puntando su tanti talenti che avevano disputato per lo più l’EuroCup.

Le traversie societarie, poi, non hanno aiutato: c’era chi si divertiva a creare problemi e mettere zizzania, utilizzando anche la stampa per i propri scopi, e chiaramente i giocatori e lo staff tecnico non restavano immuni da certi malumori che uscivano all’esterno. Ora la società è stata “ripulita”, i debiti con il Fisco li stiamo pagando, e ci tengo a dire che molti sono eredità degli anni del Covid, dove senza introiti tutte le società hanno finito per fare debiti con lo Stato. Ma abbiamo riallineato i pagamenti e ora in società regna l’armonia e l’unione d’intenti”.

La Virtus che verrà: “In società ora c’è più armonia”

Zanetti ha spiegato di aspettarsi comunque tanto dalla squadra da qui a giugno, “perché lo scudetto è un obiettivo reale. Forse arriverà un nuovo giocatore, magari se ne andrà Holiday, visto che Clyburn è rientrato. Il GM Ronci è già al lavoro per predisporre il roster per la prossima stagione: farlo adesso, anziché a luglio, è tutta un’altra cosa”.

Sulle prospettive future: “Vogliamo restare in Eurolega e stiamo trattando per ricevere una licenza triennale. La competizione è a un punto di svolta: sta entrando Dubai, le sirene NBA le avete sentite, insomma, l’Eurolega costa tanto ma adesso bisogna starci dentro.

Forse il prossimo anno avremo due sponsor principali, uno per l’Europa e uno per l’Italia, e altre aziende che stanno pensando di darci una mano, anche grazie all’impulso dato dalla nuova Arena. Io non resterò in eterno, ma sto cercando di gestire la Virtus nel modo migliore per regalargli un futuro: l’ho presa 9 anni fa in A2, ho investito mediamente 6 milioni all’anno, addirittura 13 nei due anni di Covid. Solo quest’anno sono stati commessi errori evidenti, con ben tre budget riprogrammati, ma abbiamo corretto anche quelle cose che non funzionavano e non accadrà più”.