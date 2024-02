Bologna-Sassuolo, moviola: riscatto di Sacchi cosa è successo al Var

La prova dell’arbitro marchigiano al Dall’Ara analizzata ai raggi X, il fischietto di Macerata ha ammonito solo due giocatori, uno per squadra

04-02-2024 06:06

Singolare designazione per Bologna-Sassuolo e non solo perché l’arbitro era reduce da gare poco convincenti (male in Udinese-Lazio, solo al var domenica scorsa per Lazio-Napoli): Rocchi ha scelto Sacchi che così torna a dirigere il Sassuolo dopo il presunto caso di sessismo, smentito da tutti, per il mancato saluto alla guardalinee Francesca Di Monte prima del match di Lecce, poi terminato sull’1-1 ma come se l’è cavata l’arbitro di Macerata ieri al Dall’Ara?

Clicca qui per gli highlights di Bologna-Sassuolo

I precedenti di Sacchi con Bologna e Sassuolo

Erano sei i precedenti di Sacchi con il Bologna, con una sola vittoria rossoblù, due pareggi e tre sconfitte. L’ultimo risaliva al famoso Juve-Bologna del 16 aprile 2022 quando i rossoblù pareggiarono uno a uno ma rimasero in nove con le espulsioni di Soumaoro e Medel. Erano 6 anche con il Sassuolo i precedenti: bilancio positivo con 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, al primo incrocio, nel 2021 contro lo Spezia in casa.

Sacchi ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con IV uomo Monaldi, al Var La Penna e Mazzoleni all’Avar l’arbitro ha ammonito solo due giocatori: Aebischer (B), Thorstvedt (S).

Bologna-Sassuolo, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Si è riscattato Sacchi dopo le ultime gare altalenanti: ritorno al passato per Bologna-Sassuolo, come ai tempi in cui il Var non esisteva. Nessun intervento dalla sala di Lissone, la gara è filata liscia nonostante l’equilibrio e l’agonismo in campo. Regolari tutti e sei i gol, senza che ci fosse bisogno dell’on field review, nessun caso da rigore e c’erano le due ammonizioni comminate dall’arbitro.