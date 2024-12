Bonucci capitano dell'Italia ai Mondiali di Kings League, Viviano e Caputo le altre star azzurre: i convocati

L'ex Juventus Bonucci guiderà l'Italia nella prima edizione della Kings League World Cup Nations in programma dall'1 al 12 gennaio: la finale andrà in scena all'Allianz Stadium.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’è un’Italia che è già pronta a farsi valere ai Mondiali. No, non è quella di Spalletti, ma la squadra capitanata da Leonardo Bonucci, che si accinge a disputare la prima edizione della Kings League World Cup Nations, il format di successo ideato dall’ex Barcellona Gerard Piqué.

Kings League, Bonucci guida l’Italia ai Mondiali

Ai nastri di partenza 16 nazionali che si daranno battaglia dall’1 al 12 gennaio, con finalissima in programma all’Allianz Stadium di Torino, mentre tutte le altre precedenti gare andranno in scena alla Kings League Arena di Milano, ovvero il Centro Sportivo Vismara, sede delle giovanili del Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Italia sarà protagonista del match d’apertura in programma a Capodanno (ore 16:00) contro il Giappone. E capitan Bonucci suona la carica sui social: “Questa è la maglia azzurra. Abbiamo il tricolore sul petto. Indossarla è un odore, ma anche una responsabilità”. L’ex Juventus è chiamato a condurre la Nazionale fino all’ultimo atto nello stadio in cui è stato protagonista per gran parte della sua carriera.

Le star dell’Italia: c’è anche Ciccio Caputo

Non solo Bonucci. A rappresentare l’Italia nella Kings League World Cup Nations ci sono anche due vecchie conoscenze della Serie A. Tra i pali spicca la presenza di Emiliano Viviano, che ha chiuso la sua lunga avventura nel calcio la scorsa annata indossando la maglia dell’Ascoli.

Le chiavi dell’attacco, invece, saranno affidate a Ciccio Caputo, rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Empoli. Il 37enne centravanti di Altamura vanta 69 gol nella massima serie: la sua esperienza sarà senza dubbio in dubbio fondamentale nel torneo di calcio a 7 frutto dell’intuizione di Piquè e Ibai Llanos, streamer spagnolo da 17 milioni di follower su Twitch, che tanto successo ha riscosso in tutto il mondo.

Chi sono gli altri convocati: Trombetta in prima linea

Tra gli elementi di punta dell’Italia figura senza dubbio Michele Trombetta, ex bomber di Serie D con una breve parentesi in Serie C alla Giana Erminio, divenuto popolare nel corso della Kings World Cup che si è tenuta in Messico la scorsa primavera.

L’attaccante ha rubato la scena con la maglia degli Stallions dello youtuber Blur segnando tre reti in quattro partite. L’obiettivo è ripetersi con la casacca azzurra della Nazionale. Occhi puntati anche su Sergio Cruz, ex calciatore di Flamengo e Botafogo con trascorsi anche nel Chievo e nella Fidelis Andria.

Kings League World Cup, i convocati dell’Italia